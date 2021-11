Ha! iPhone 14 będzie miał USB-C, ale Apple oczywiście zrobi to w swoim stylu

O iPhonie z USB-C mówi się od dawna, ale iPhone’y wciąż wyposażane są w złącze Lightning, które zadebiutowało wraz z iPhonem 5 w 2012 roku. Według najnowszych informacji, Apple w końcu zacznie montować w swoich smartfonach port USB-C, ale oczywiście zrobi to we własnym stylu.

Apple będzie musiało porzucić złącze Lightning na rzecz USB-C

Użytkownicy urządzeń Apple przez lata przyzwyczaili się do złącza Lightning, ponieważ za pomocą jednego kabla mogli naładować zarówno iPhone’a, jak i iPada oraz iPoda, a także akcesoria. Gigant z Cupertino wymienił je jednak już w wybranych iPadach (z serii Pro, Air i mini), więc wiele osób z niecierpliwością czeka na podobny krok w przypadku smartfonów.

Zapowiada się na to, że Apple zostanie do tego zmuszone, ponieważ Komisja Europejska chce, aby USB-C stało się standardowym złączem do ładowania w urządzeniach elektronicznych, takich jak smartfony. Przepisy zaczną jednak obowiązywać dopiero w 2024 roku, aby producenci mieli czas się przygotować na tę zmianę.

W szczególności Apple, które – jak zostało już wspomniane – wciąż w wybranych urządzeniach stosuje złącze Lightning. Wygląda jednak na to, że gigant z Cupertino zamierza zmienić je w smartfonach na USB-C, ale oczywiście zrobi to w swoim stylu.

iPhone 14 będzie miał USB-C!

Według najnowszych informacji, iPhone 14 Pro i iPhone 14 Pro Max będą pierwszymi smartfonami ze złączem USB-C. Tak, zapowiada się na to, że port Lightning pozostanie w modelach iPhone 14 i iPhone 14 Max (który zajmie miejsce niewystarczająco popularnego iPhone’a mini).

iPhone 14 Pro Max (źródło: FRONT PAGE TECH)

Apple postąpi zatem podobnie jak w przypadku iPadów, ponieważ nadal nie wszystkie modele mają złącze USB-C – port Lightning wciąż ma iPad 9. generacji. Niewykluczone, że zostanie on zastąpiony dopiero w kolejnej generacji urządzeń lub jeszcze następnej, która trafi na rynek zaraz przed wejściem w życie nowych przepisów w Unii Europejskiej.

Ciekawe, jak przyjmą tę zmianę osoby, które do tej pory broniły złącza Lightning w iPhone’ach i wieszały psy na Komisji Europejskiej, za to, że chce zmusić Apple do zastąpienia go portem USB-C. Bo choć Lightning niewątpliwie ma szereg zalet, to USB-C mimo wszystko daje większe możliwości i jest bardziej uniwersalne.