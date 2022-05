IKEA zmieni sposób, w jaki robisz zakupy. Co za wygoda i oszczędność czasu!

Klienci uwielbiają innowacje zakupowe, a jedna z nich właśnie trafiła do sklepów IKEA w Polsce. Dzięki Skanuj i Płać zmniejszą się kolejki do kas, a cały proces płatności zostanie zauważalnie przyspieszony. Jak z tego skorzystać?

Szwedzi lubią innowacje

Sieć szwedzkich sklepów meblowych IKEA uwielbia wprowadzać na rynek przeróżne innowacje technologiczne. Firma znana jest m.in. z mebli z funkcją oczyszczacza powietrza czy też ramki na obraz z wbudowanym głośnikiem. W ofercie sklepu można również znaleźć produkt, który zamieni biurko w… ładowarkę bezprzewodową.

To jednak nie wszystko – IKEA udostępnia w App Store aplikację, która pozwala wykorzystać rozszerzoną rzeczywistość do sprawdzenia wybranych mebli we własnym mieszkaniu. Dzięki temu klienci nie muszą się martwić dopasowaniem nowych produktów do swoich wnętrz.

fot. IKEA

IKEA wprowadza funkcję Skanuj i Płać

Sklep postanowił iść o krok dalej i ułatwić nie tylko przygotowanie do zakupów, ale również uprościć pobyt w sklepie oraz przejście do płatności. Skanuj i Płać pozwala klientom sieci zeskanować artykuły jeszcze przed podejściem do kasy, zauważalnie skracając czas potrzebny do uregulowania należności. Dodatkowo klienci mogą w każdym momencie wygodnie sprawdzić łączny koszt wszystkich zeskanowanych produktów.

W sklepach, w których usługa jest już dostępna (Gdańsk, Janki, Kraków, Poznań, Targówek oraz Wrocław), pojawiły się kody QR przekierowujące do aplikacji dostępnej na Androida oraz iOS. Wystarczy aktywować w niej funkcję Skanuj i Płać, by rozpocząć skanowanie kodów kreskowych za pomocą aparatu smartfona.

Produkty dodane do listy można od razu spakować do własnej torby, a po zakończeniu zakupów wystarczy podejść do kasy samoobsługowej i za pomocą skanera odczytać pod QR z aplikacji mobilnej. Doda to do paragonu nie tylko wszystkie zeskanowane towary, ale również kartę IKEA Family, co ułatwi skorzystanie ze zniżek.

IKEA zapewnia, że nowa funkcjonalność skróciła czas spędzony przy kasie o ponad połowę – dzięki usprawnieniu skanowania oraz ułatwieniu pakowania zakupów klienci korzystający ze Skanuj i Płać spędzali w strefie kas średnio 60 sekund, co świetnie obrazuje wygodę i łatwość korzystania z nowej funkcji.

Takie połączenie świata zakupów mobilnych oraz stacjonarnych jest bardzo wygodne. Muszę przyznać, że ciekawie było z niej skorzystać podczas mojej ostatniej wizyty w IKEA i z chęcią skorzystam z niej ponownie. Liczę również, że wkrótce pojawi się ona również w pozostałych sklepach w naszym kraju.