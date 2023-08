iPhone 15 jeszcze się nie pojawił, a już sprawia problemy

Nowe smartfony Apple z linii iPhone 15 zostaną zaprezentowane już w przyszłym miesiącu. Oznacza to, że teraz czeka nas wysyp różnych informacji na temat nadchodzącej premiery i właśnie poznaliśmy garść rewelacji, które zasługują na odnotowanie.

Apple ogranicza produkcję nowych iPhone’ów

Jednego możemy być pewni: nowe smartfony z Cupertino będą sprzedawać się co najmniej dobrze. Dlaczego więc Apple podjęło decyzję o ograniczeniu dotychczasowych planów produkcyjnych? Czyżby firma obawiała się mniejszego niż wstępnie zakładano zainteresowania? Z tą rewelacją, a także odpowiedzią na nią, przychodzi analityk Jeff Pu.

Według notatki wspomnianego analityka, którą przekazał serwis 9to5Mac, Apple już kontaktuje się ze swoimi dostawcami, aby poinformować ich o zmniejszeniu liczby zamówień. Jeff Pu twierdzi, że w planach firmy Tima Cooka, zamiast dotychczasowych 83 mln sztuk do końca roku, celem jest wyprodukowanie 77 mln sztuk modeli z linii iPhone 15.

Powody omawianej decyzji mają być przede wszystkim dwa. Po pierwsze, ograniczenia wynikają z problemów występujących w łańcuchu dostaw – opóźnienia dotyczą m.in. sensorów aparatu Sony, tytanowej ramka dla modeli Pro i nowego ekranu z cieńszymi ramkami. Po drugie, Apple po prostu skorygowało szacunki dotyczące popytu na nowe smartfony.

iPhone 15 z obsługą szybszego ładowania

Jedną z ważniejszych zmian w tegorocznych smartfonach Apple będzie zastąpienie złącza Lightning przez USB-C. To jednak nie jedyna nowość, która wpłynie na sposób ładowania iPhone’ów. Użytkownicy mają dostać możliwość sprawniejszego uzupełniania energii w akumulatorach.

iPhone 14 Pro obsługuje ładowanie z mocą do 27 W, a podstawowe „Czternastki” to maksymalnie 20 W. Jeśli potwierdzą się nowe informacje, to przynajmniej niektóre modele z linii iPhone 15 zapewnią ładowanie z mocą do 35 W. Najpewniej taką „zawrotną” moc dostaniemy tylko w wariantach Pro. Miło, że Apple robi pod tym względem krok do przodu, ale do konkurencji z Androidem jest daleko.

Dowiedzieliśmy się jeszcze, że iPhone’y 15 mogą zapewnić obsługę technologii Thunderbolt, co powinno przełożyć się m.in. na szybszy transfer danych i inne korzyści. Tak przynajmniej twierdzą specjaliści z ChargerLAB, którzy wskazują na obecność odpowiedniej płytki PCB na zdjęciach, mających przedstawiać port ładowania w inżynieryjnych i testowych egzemplarzach iPhone’ów 15.

Apple ma porzucić skórzane etui

W ofercie Apple znajdziemy całkiem sporo etui do iPhone’ów. Możemy wybierać spośród wielu różnych kolorów, ale również materiałów użytych do wykonania etui. Obecnie znajdziemy m.in. silikonowe i skórzane etui. Te drugie mają jednak zniknąć wraz z pojawieniem się smartfonów iPhone 15.

Źródło, które należy uznać za wysoce wiarygodne, twierdzi, że klasyczne skórzane etui nie będą dostępne dla tegorocznych modeli. Oczywiście, jeśli te rewelacje okażą się prawdziwe, to najpewniej będziemy mieli do czynienia z odejściem od tego materiału w przypadku Apple. Warto dodać, że firma sprzedaje też skórzane paski do Apple Watchy czy chociażby skórzany portfel z MagSafe.

Dla osób, którym brak skórzanych etui będzie przeszkadzał, mam dobrą wiadomość. Wciąż będzie można znaleźć takie etui w ofertach różnych producentów akcesoriów. Co więcej, niewykluczone, że skórzane etui stworzone przez zewnętrzną firmę będzie charakteryzować się zauważalnie lepszą jakością – oryginalne etui Apple dość szybko się niszczą.