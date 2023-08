Zobacz, jak będzie wyglądała nowa Motorola moto g54

Seria moto g cieszy się dużą popularnością wśród klientów, również w Polsce, gdzie Motorola jest jednym z producentów, którzy sprzedają najwięcej smartfonów. Wkrótce do oferty legendarnej marki dołączy nowy model – moto g54. Właśnie dowiedzieliśmy się, jak ma wyglądać. Wcześniej natomiast pojawiły się informacje na temat jego ceny.

Tak będzie wyglądała nowa Motorola moto g54

Producenci doskonale wiedzą, że klienci kupują oczami, dlatego starają się projektować smartfony w taki sposób, aby zwracały one uwagę klientów, bo to pierwszy krok do zakupu. Jednocześnie często najlepiej sprawdza się zachowawczość i stylistyczna nuda, bo nie każdy chce, żeby jego urządzenie przykuwało uwagę innych osób. Motorola poszła właśnie w tym kierunku.

moto g54 (źródło: Evan Blass)

Renomowany informator, Evan Blass, udostępnił grafiki, które przedstawiają nadchodzący model moto g54. Nie można powiedzieć, aby smartfon wyglądał jakkolwiek oryginalnie. Wręcz przeciwnie – jest do bólu nudny i „standardowy”. Czy to jednak źle? Nie, bo dzięki temu urządzenie jest „uniwersalne” i może się spodobać większej liczbie klientów.

Co się zmieni względem moto g53 5G? Niewiele, bo nawet dostępne wersje kolorystyczne będą podobne – zmieni się tylko odcień niebieskiego na bardziej żywy, a beżowy wariant zastąpi zielony. W przypadku nowego modelu Motorola zdecydowała się na żywsze kolory, które nie każdemu mogą przypaść do gustu, tak samo jednak jak stonowane w poprzedniej generacji. Co kto lubi.

moto g53 5G (źródło: Motorola)

Co zaoferuje Motorola moto g54?

Udostępnione przez Evana Blassa rendery potwierdzają, że nowa Motorola moto g54 zaoferuje podwójny aparat na panelu tylnym z główną matrycą o rozdzielczości 50 Mpix z technologią Dual Pixel i optyczną stabilizacją obrazu. To jednak jedyne informacje techniczne, jakie można wyczytać z grafik.

8.5 Ocena

Niedawno jednak pojawiło się sporo informacji na temat specyfikacji Motoroli moto g54. Według nich smartfon zaoferuje 6,5-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+ i proporcjach 20:9 z możliwością odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz, do 8 GB RAM, do 256 GB pamięci masowej, aparat z matrycą 16 Mpix na przodzie, czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi, slot na karty microSD, głośniki stereo ze wsparciem dla Dolby Atmos, modem 5G i akumulator o pojemności 5000 mAh. Całość ma fabrycznie pracować pod kontrolą systemu Android 13.

Ponadto pojawiły się też informacje na temat ceny Motoroli moto g54 w Europie – mówi się, że smartfon ma kosztować na Starym Kontynencie 199 euro (równowartość ~890 złotych), aczkolwiek nie mamy pewności, o jakiej konfiguracji tu mowa, bo raczej nie spodziewamy się, że chodzi tu o wariant 8/256 GB.