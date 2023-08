Xiaomi silniejsze od inflacji. Te dwa smartfony nie zdrożeją

To jak w końcu będzie z tymi smartfonami Xiaomi i inflacją? Drożej, a może taniej niż przypuszczaliśmy? Jeżeli chodzi o nadchodzącą serię 13T, to w pewnym stopniu obie odpowiedzi są poprawne.

Xiaomi 13T nadchodzi

Niezaznajomionych z tematem nadchodzących nowości Xiaomi spróbuję wdrożyć najszybciej i najłagodniej jak się da: seria 13T to high-endy przygotowane przez Xiaomi na końcówkę 2023 roku. Najważniejszym elementem układanki jest urządzenie mające bazować na zaprezentowanym trzy dni temu w Chinach modelu Redmi K60 Ultra – pełna nazwa tego sprzętu w Europie to Xiaomi 13T Pro. Możemy oczekiwać od niego wodoszczelnej obudowy z certyfikatem IP68, układu mobilnego MediaTek Dimensity 9200+ z procesorem obrazu PixelWorks X7 oraz 6,67-calowego wyświetlacza OLED o rozdzielczości 1.5K z maksymalną częstotliwością odświeżania obrazu na poziomie 144 Hz.

Oprócz tego spotkamy w środku głośniki stereo wspierające Dolby Atmos czy akumulator 5000 mAh ze wsparciem dla szybkiego ładowania o mocy 120 W. Pojawi się jednak pewna różnica względem chińskiej wersji urządzenia – Xiaomi 13T Pro zaoferuje inny zestaw aparatów: zamiast kombinacji 50 Mpix + 8 Mpix (ultraszeroki kąt) + 2 Mpix (makro) otrzymamy coś lepszego, czyli:

aparat główny z matrycą 50 Mpix Sony IMX707,

teleobiektyw z sensorem 50 Mpix OmniVision OV50D,

aparat 13 Mpix (OmniVision OV13B) z obiektywem ultraszerokokątnym.

Przedni aparat oparty na sensorze 20 Mpix Sony IMX596 pozostanie już bez zmian. Oczywiście zachęcającą do zakupu specyfikację warto podeprzeć zachęcającą ceną. Tak ma być w tym przypadku.

Bez przebijania bariery

Wcześniej jedyną poszlaką była cena Xiaomi 13T Pro na poziomie 799 funtów (~4185 złotych) w sklepie Amazon za wersję z 12 GB RAM i 512 GB pamięci wewnętrznej, którą zauważono w czerwcu br. Informator billbil-kun donosi tym razem, że ceny wersji z dopiskiem „Pro” mają wystartować z pułapu 699 funtów (~3660 złotych). Cena konfiguracji 12/512 GB w Europie nie została podana – zamiast tego mamy sugestię odnośnie mocniejszego wariantu 16 GB RAM + 1 TB miejsca na dane. Na Starym Kontynencie jego cena ma być nie wyższa niż 999 euro (~4460 złotych).

8.5 Ocena

A co z Xiaomi 13T? Cena skromniejszego z „braci T” ma zaczynać się od 649 euro (~2900 złotych) za wariant z 8 GB RAM i 256 GB pamięci wbudowanej. Jak zatem wyglądają europejskie ceny w porównaniu do poprzednich modeli z serii 12T czy 11T? Model 13T w konfiguracji 8/256 GB ma więc kosztować tyle samo co Xiaomi 12T, jednak producent pozbyłby się przy okazji tańszego wariantu z 128 GB pamięci wewnętrznej. 13T Pro w wersji 12/512 GB może kosztować w Wielkiej Brytanii tyle samo, ile poprzednie dwie generacje – Xiaomi 12T Pro i 11T Pro.

Gdyby wynik walki Xiaomi vs. Inflacja wynosił 1:0 i ceny miały nie ulec zmianie, 13T w wersji 8/256 GB kosztowałby na start 2999 złotych, nie przebijając magicznej bariery 3000 złotych. 13T Pro zapewne miałby mniej szczęścia – 12T Pro z 12 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej kosztuje 3999 złotych, więc siłą rzeczy podwojenie miejsca na dane przełożyłoby się na wyższą cenę.

Wszelkie wątpliwości rozwieje dopiero oficjalna premiera urządzeń w Europie, która podobno zaplanowana jest na 1 września 2023 roku.