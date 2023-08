Google Chrome stanie się bardziej przyjazny fanom wtyczek

Zarządzanie sporą liczbą rozszerzeń w przeglądarce może przyprawić o zawrót głowy. Google ma pomysł, jak w tym pomóc użytkownikom Google Chrome. Jednocześnie firma pracuje nad inną nowością.

Bezpieczne wtyczki

Wpis dotyczący zmiany skupiającej się na rozszerzeniach w Chrome opublikował Oliver Dunk, inżynier ds. relacji z programistami. Głównym założeniem nowej funkcji jest poinformowanie użytkownika, że jakieś rozszerzenie zniknęło z Chrome Web Store. Przyczyny takiej sytuacji mogą być różne – usunięcie wtyczki przez zespół za nią odpowiedzialny, zdjęcie jej przez naruszanie polityki sklepu lub oznaczenie jej jako malware.

Źródło: Chrome

Wraz z wersją 117 Chrome umożliwi podgląd rozszerzeń, które wpisują się w którąś z ww. sytuacji. Do tego będzie służyć zakładka w sekcji zarządzania bezpieczeństwem. Po kliknięciu w przycisk „Przegląd” użytkownik zostanie przeniesiony do wtyczek, których dotyczy problem i będzie mógł zdecydować, czy chce je usunąć lub ukryć ostrzeżenie i pozostawić je włączone. Rozszerzenia oznaczone jako malware zostaną domyślnie wyłączone.

Google i eksperymenty z HTTP

Google nie zajmuje się ostatnio jedynie kwestią rozszerzeń – zmiany dotkną również adresy internetowe, zaczynające się od protokołu HTTP. Po aktualizacji każdy adres, nawet ten, który deklaruje wykorzystanie starszego rozwiązania w postaci „http://”, zostanie automatycznie przekonwertowany do rozwiązania „https://”, które szyfruje przesyłane informacje.

Jeżeli Chrome nie będzie w stanie dokonać „poprawki” do bardziej bezpiecznego standardu, powróci on do protokołu „http://”. Aktualnie zmiana jest testowana na 115. wersji przeglądarki (najnowsze stabilne wydanie ma numer 116), a Google planuje wypuścić poprawkę „niedługo”. Firma zapewnia również, że wkrótce pojawi się ostrzeżenie przy próbie pobierania „plików wysokiego ryzyka” z niezabezpieczonego połączenia, a poprawka z nowym okienkiem ostrzegawczym powinna zadebiutować w połowie września.

Miejmy nadzieję, że wdrożenie zmian przebiegnie bez problemów i użytkownicy przeglądarki Google będą mogli lepiej zarządzać wtyczkami i czuć się bezpieczniej podczas przeglądania internetu. Z pewnością jednak pojawią się głosy, że firma może nadużywać opcji związanych z kontrolą rozszerzeń z Chrome Web Store i wprowadzi zmiany, które utrudnią korzystanie m.in. z wtyczek blokujących reklamy.