Kilkuletni iPhone zyskał obsługę szybszego ładowania. Wystarczy aktualizacja iOS

Z przeprowadzonych testów wynika, że iPhone’y 12 mogą teraz pochwalić się lepszym standardem ładowania bezprzewodowego. Co ciekawe, zmiana pojawiła się wraz z iOS 17.4, o czym Apple wyraźnie nie wspomniało.

iPhone’y 12 zyskały lepszy standard ładowania

Smartfony Apple z linii iPhone 12 oficjalnie zobaczyliśmy w 2020 roku. Oczywiście wciąż otrzymają one najnowsze aktualizacje iOS, za co firmie Tima Cooka należą się brawa. Co więcej, w ostatniej, większej aktualizacji ich użytkownicy otrzymali obsługę lepszego standardu ładowania.

iOS 17.4, który dla klientów w Unii Europejskiej okazał się naprawdę znaczącą aktualizacją, przyniósł jeszcze jedną ważną zmianą w kilkuletnich iPhone’ach. Otóż z testów przeprowadzonych przez Macworld wynika, że „Dwunastki” obsługują teraz standard Qi2, który charakteryzuje się lepszą efektywnością energetyczną i szybszym ładowaniem.

Wspomniany standard Qi2, podobnie jak również stosowana przez Apple technologia MagSafe, w przypadku iPhone’ów umożliwia ładowanie bezprzewodowe z mocą do 15 W. Dzięki temu sięgając po ładowarkę zgodną z Qi2 możemy po prostu sprawniej uzupełnić energię w akumulatorze.

W naszych testach najpierw użyliśmy ładowarki Apple MagSafe, która była w stanie naładować rozładowanego iPhone’a 12 Pro Max do 30% w 38 minut i do 50 % w 70 minut. Korzystając z bezprzewodowej ładowarki Anker Qi2 MagGo, naładowaliśmy iPhone’a 12 Pro Max do 30% w 33 minuty i do 50% w 64 minuty. Podczas gdy Qi2 nieznacznie pobiło MagSafe, w innych testach z użyciem iPhone’a 12 z mniejszą baterią niż 12 Pro Max, czasy ładowania między MagSafe i Qi2 były bardzo zbliżone (około 20 minut do 30% i 45–50 do 50%).

Serwis Macworld zauważa jeszcze, że wybrani producenci akcesoriów umieścili „Dwunastki” na liście modeli zgodnych z ładowarkami Qi2. Na takich ruch zdecydowała się chociażby firma Belkin.

Apple wcześniej wykonało podobny ruch

Początkowo nowy standard ładowania pojawił się tylko w iPhone’ach 15. Jednak zespół Tima Cooka pod koniec 2023 roku, wraz z iOS 17.2, rozszerzył obsługę standardu dla starszych modeli. Wówczas aktualizacja zapewniła wsparcie standardu Qi2 w modelach z linii 13 i 14.