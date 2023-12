iOS 17.2 i watchOS 10.2 do pobrania! Aplikacja Dziennik i nowe funkcje

Apple udostępniło zestaw aktualizacji na swoje urządzenia. Użytkownicy mogą już pobrać iOS 17.2, iPadOS 17.2, watchOS 10.2, a także macOS Sonoma 14.2. Wśród nowości mamy aplikację Dziennik, a także sporo nowych funkcji i innych zmian.

iOS 17.2 do pobrania. Co nowego?

Mamy do czynienia z drugą większą aktualizacją do wydanego we wrześniu iOS 17. Wcześniejsza aktualizacja, oznaczona jako 17.1, została udostępniona pod koniec października i wprowadziła m.in. nowe możliwości w kwestii przesyłania plików przez AirDrop. Tym razem jedną z większych nowości jest wdrożenie aplikacji Dziennik. Co ciekawe, aplikacja została zapowiedziana już podczas tegorocznej konferencji WWDC, ale na jej pojawienie musieliśmy poczekać aż do iOS 17.2.

Jak podaje Apple, nowa aplikacja Dziennik umożliwia pisanie zarówno o drobiazgach, jak i o ważnych wydarzeniach w życiu. W dużym skrócie to wirtualny dziennik do zapisywania wspomnieć, wydarzeń i swoich przemyśleń. Oczywiście apka jest dostępna za darmo dla wszystkich użytkowników, którzy mogą zainstalować iOS 17.2 na iPhone’ach.

iOS 17.2 wprowadza jeszcze ulepszenia w działaniu przycisku czynności, który to zadebiutował w iPhone’ach 15 Pro. Teraz możemy do niego przypisać opcje tłumaczenia, co pozwala szybko tłumaczyć frazy i rozmowy z innego języka na ten wskazany przez użytkownika.

Apple wprowadziło też nowości związane z aparatem. Teraz wideo przestrzenne nagrywane na iPhonie 15 Pro i iPhonie 15 Pro Max pozwala ponownie przeżywać wspomnienia w trzech wymiarach na Apple Vision Pro. Ponadto ustawianie ostrości aparatu długoogniskowego podczas rejestrowania małych, odległych obiektów na iPhonie 15 Pro i 15 Pro Max jest teraz szybsze.

W aplikacji Wiadomości stuknięcie w wyświetlaną w prawym górnym rogu strzałkę ułatwia przechodzenie do pierwszej nieprzeczytanej wiadomości w rozmowie. Natomiast dostępna w menu kontekstowym opcja Dodaj naklejkę umożliwia bezpośrednie dodawanie naklejek w dymkach. Pojawiła się jeszcze nowa opcja pozwalająca modyfikować sylwetkę ciała dowolnego Memoji.

iOS 17.2 dodaje ponadto weryfikację kluczy kontaktów, czyli funkcję, która dostarcza automatyczne alerty i kody weryfikacyjne. Dzięki nim osoby będące celem nadzwyczajnych zagrożeń cyfrowych mogą sprawdzać, czy ich rozmówcy są tymi, za kogo się podają.

Dodano również kilka ulepszeń w aplikacji Pogoda – mamy teraz informacje o sumach opadów. Z kolei nowe widżety aplikacji Pogoda mogą wyświetlać dzienną prognozę pogody, a także informacje o opadach w ciągu następnej godziny, bieżących warunkach (takich jak jakość powietrza, temperatura odczuwalna i prędkość wiatru) oraz godzinach wschodu i zachodu słońca. Dodana migawka mapy wiatru pozwala szybko wyświetlać animowaną nakładkę mapy wiatru i 24‑godzinną prognozę dotyczącą wiatru. Pojawił się też interaktywny kalendarz księżycowy, który oferuje wizualizację fazy księżyca w dowolnym dniu przez kolejny miesiąc.

iOS 17.2 zawiera także następujące udoskonalenia i poprawki błędów:

Ulepszona funkcja AirDrop oferuje między innymi więcej opcji udostępniania kontaktów oraz możliwość udostępniania kart pokładowych, biletów do kina i innych obsługiwanych kart poprzez zbliżenie do siebie dwóch iPhone’ów.

Playlista Ulubione utwory w Apple Music pozwala szybko wracać do utworów oznaczonych jako ulubione.

Opcję Używaj historii odtwarzania w Apple Music można wyłączyć w trybie skupienia, dzięki czemu słuchana muzyka nie jest widoczna na liście Ostatnio odtwarzane i nie ma wpływu na Twoje rekomendacje.

Nowy widżet Zegar cyfrowy pozwala szybko sprawdzić godzinę na ekranie początkowym oraz w trybie czuwania.

Ulepszona opcja wypełniania rozpoznaje pola w plikach PDF i innych formularzach, umożliwiając automatyczne wstawianie danych, takich jak nazwy kontaktów i adresy.

Nowe układy klawiatury obsługują 8 języków lapońskich.

Ostrzeżenia dotyczące treści wymagających dyskrecji dla naklejek w Wiadomościach zapobiegają nieoczekiwanemu wyświetlaniu naklejek zawierających nagość.

Wszystkie modele iPhone’a 13 i iPhone’a 14 są teraz zgodne z ładowarkami Qi2.

Usunięto problem, który mógł uniemożliwiać ładowanie bezprzewodowe w niektórych pojazdach.

iOS 17.2 jest już dostępny do pobrania na wszystkie wspierane iPhone’y. Na moim 14 Pro konieczne jest pobranie 1,36 GB danych, ale należy mieć na uwadze, że rozmiar aktualizacji może być inny na pozostałych smartfonach z Cupertino.

iPadOS 17.2, który został wydany wraz z iOS 17.2, to m.in. ulepszone automatyczne wypełnianie plików PDF. Dodano też ulepszenia w aplikacjach Wiadomości i Pogoda. Ponadto wprowadzono usprawnienia dotyczące działania Siri, Apple Music i inne mniejsze zmiany. Aktualizacja jest już dostępna do pobrania.

watchOS 10.2 – co nowego?

Aktualizacja skierowana na Apple Watche ma mniej nowości niż iOS 17.2, ale zdecydowanie warto o niej wspomnieć. Wśród najważniejszych zmian mamy:

Aplikacja Odtwarzane jest wyświetlana automatycznie, gdy zegarek jest w pobliżu HomePoda (2. generacji) lub HomePoda mini podczas odtwarzania multimediów w aplikacjach Muzyka lub Podcasty (Apple Watch Series 6 lub nowszy oraz Apple Watch Ultra).

W Ustawieniach dodano opcję, która pozwala zmieniać tarcze zegarka gestem przesunięcia.

W Ustawieniach dodano opcję umożliwiającą potwierdzanie zakończenia treningu.

Dodano możliwość priorytetyzowania głośności muzyki lub głosu instruktorów w większości treningów Fitness+.

Rozwiązano problem, przez który tarcze zegarka dodane w aplikacji Watch na iPhonie mogły nie pojawiać się na Apple Watch.

Na Apple Watchu series 9 konieczne jest pobranie 568 MB danych. Oczywiście rozmiar aktualizacji może być inny na pozostałych smartwatchach Apple.

macOS Sonoma 14.2 – co nowego?

Kolejna większa aktualizacja trafiła na stacjonarne Maki i MacBooki. macOS Sonoma 14.2 wprowadza ulepszoną opcję wypełniania, która rozpoznaje pola w plikach PDF i innych formularzach, umożliwiając automatyczne wstawianie danych, takich jak nazwy kontaktów i adresy. Ponadto mamy zestaw nowości w aplikacjach Wiadomości i Pogoda, które trafiły też na iPhone’y i iPady.

Co więcej, to uaktualnienie zawiera jeszcze następujące nowe funkcje:

Playlista Ulubione utwory w Apple Music pozwala szybko wracać do utworów oznaczonych jako ulubione.

Opcję Używaj historii odtwarzania w Apple Music można wyłączyć w trybie skupienia, dzięki czemu słuchana muzyka nie jest widoczna na liście Ostatnio odtwarzane i nie ma wpływu na Twoje rekomendacje.

Rozpoznawanie muzyki Shazam umożliwia szybkie identyfikowanie odtwarzanych lub słuchanych w sieci utworów – nawet podczas używania słuchawek AirPods.

Nowe układy klawiatury obsługują 7 dodatkowych języków lapońskich.

Aktualizacja jest już dostępna. Na MacBooku Air M1 ma ona 2,68 GB, ale użytkownicy pozostałych Maków mogą zobaczyć inny rozmiar aktualizacji.