Za najnowszą aktualizację iPhone’ów dziękujemy Unii Europejskiej

Apple udostępniło właśnie aktualizacje dla swoich systemów operacyjnych na smartfony i tablety. Najnowsze iOS oraz iPadOS w wersjach 17.4 wnoszą spore zmiany, które dotyczą w szczególności użytkowników sprzętu Apple na terenie Unii Europejskiej. Jakich nowości możemy się spodziewać?

Nowości w iPhone’ach to zasługa Unii Europejskiej

Właściciele iPhone’ów oraz iPadów mogą już pobrać na swoje iUrządzenia aktualizacje do nowych iteracji systemu. Najwięcej nowości zawartych w aktualizacji dotyczy przede wszystkim nas, czyli mieszkańców terytorium Unii Europejskiej. W ostatnim czasie Komisja Europejska wymusiła na Apple wiele zmian, które najpewniej nigdy nie zostałyby wprowadzone z własnej, nieprzymuszonej woli firmy z Cupertino.

Zaczęło się od zaimplementowania złącza USB-C w iPhone’ach i tym samym pożegnania portu Lightning. Teraz Unia siłą perswazji przekonała (najdelikatniej ujmując) Apple do umożliwienia użytkownikom pobierania aplikacji spoza domyślnego sklepu AppStore, który do tej pory mógł być jedynym źródłem instalacji nowych programów.

Wraz z najnowszą aktualizacją, iOS oraz iPadOS otwierają się na możliwość korzystania z zewnętrznych sklepów z aplikacjami, a także wgrywanie ich bezpośrednio w formie plików instalacyjnych (tak, jak na Androidzie w przypadku plików APK). Ponadto, system od razu po aktualizacji prosi nas o wybór domyślnej przeglądarki internetowej.

Ponadto, deweloperzy będą mogli teraz pobierać opłaty za subskrypcje i inne dodatkowe funkcjonalności poprzez zewnętrze systemy płatności – do tej pory każda taka płatność musiała przejść przez AppStore, za co oczywiście Apple pobierało od deweloperów niemałe prowizje. Często wiązało się to z kuriozalnymi sytuacjami, w których zakup takiej samej subskrypcji poprzez aplikację na iOS był droższy niż przez przeglądarkę, czy wersji na Androida.

To jednak nie koniec zmian. Do tej pory, moduł NFC w który były wyposażone iPhone’y mógł być używany wyłącznie do działania autorskiego systemu płatności zbliżeniowych, czyli Apple Pay. Wraz z iOS 17.4, firma otwiera możliwość wykorzystania NFC przez zewnętrzne aplikacje. Oznacza to, że prawdopodobnie w niedalekiej przyszłości będziemy mogli korzystać z innych (niepowiązanych z Apple) systemów płatności smartfonem. To także jest zmiana, która dotyczy wyłącznie użytkowników na terenie UE.

Jakie inne nowości przygotowało Apple?

Wśród pozostałych zmian nie znalazła się szalenie duża ilość nowości. Pojawiło się między innymi kilkanaście nowych emotikonów, zaś aplikacja Apple Podcasty pozwala na transkrybowanie podcastów na tekst, jednak – cóż za zaskoczenie – funkcja ta nie jest dostępna w języku polskim.

Dodano także wzmocnioną ochronę urządzenia na wypadek kradzieży oraz nowy sposób wyświetlania stanu i kondycji baterii, wraz z ilością cykli ładowania i datą produkcji ogniwa.