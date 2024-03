Miłośnicy padów, strzeżcie się. Xbox Cloud Gaming obsługuje już klawiatury i myszy

Niezwykłe, że Microsoftowi zajęło to tyle czasu. Gigant z Redmond był na tyle nowoczesny, żeby udostępnić możliwość grania w chmurze, ale obsługi klawiatury i myszki – to już nie. Na szczęście niebawem wszyscy użytkownicy Xbox Cloud Gaming będą mieli taką możliwość.

Xbox Cloud Gaming z obsługa klawiatury i myszki

Granie w chmurze nie jest pierwszym wyborem osób, które chcą zapoznać się z najlepszymi grami na rynku, ale liczba fanów takiego rozwiązania wciąż rośnie. Wszak by cieszyć się maksymalną jakością obrazu i wysokimi osiągami nie trzeba kupować drogich kart graficznych – wystarczy opłacenie subskrypcji i… podłączenie gamepada do urządzenia.

No właśnie – gamepada. Do tej pory Xbox Cloud Gaming, mimo dość bliskich relacji z klasycznymi komputerami, nie oferowało wsparcia dla obsługi myszy i klawiatury. Microsoft bardzo długo kazał czekać na tę opcję użytkownikom platformy. W tym momencie dostępna jest testowo, więc najpewniej niebawem będzie można z niej oficjalnie.

Jak to włączyć?

Aby wypróbować obsługę myszki i klawiatury, trzeba być subskrybentem Game Pass Ultimate. Jednym odstępstwem od tej reguły jest Fortnite, w którego można grać za darmo w Xbox Cloud Gaming. Następnie należy zapisać się do programu PC Gaming Preview, w którym testuje się nowe funkcje jeszcze przed ich szerokim udostępnieniem. Ostatnim krokiem jest zalogowanie się na konto xbox.com, odnaleźć przełącznik Funkcje w wersji zapoznawczej i aktywować go.

Xbox Cloud Gaming (screen: Karol Kunat | Tabletowo.pl)

Ponieważ to wciąż wersja testowa, niektóre gry mogą jeszcze nie rozpoznawać klawiatury i myszy poprawnie, i – przykładowo – prosić o naciśnięcie przycisku „X” na padzie, by przejść do głównego menu czy pominąć początkowe filmy. Wystarczy jednak kliknąć myszą lub nacisnąć dowolny klawisz na klawiaturze, żeby program zaskoczył. W przeglądarkach klawiatura i mysz będzie działać po przejściu na tryb pełnoekranowy.

8 Ocena

Oprócz wspomnianego Fortnite’a (który obsłuży klawiaturę i mysz tylko w wersji przeglądarkowej XCG), akcesoria powinny działać w takich grach jak:

Ark Survival Evolved,

Sea of Thieves,

Grounded,

Halo Infinite,

Atomic Heart,

Sniper Elite 5,

Deep Rock Galactic,

High on Life,

Zombie Army 4 Dead War,

Gears Tactics,

Pentiment,

Doom 64,

Age of Empires 2.

Znane są problemy występujące podczas gry przez chmurę w Atomic Heart, gdzie klawiatura i mysz potrafi raz działać, a raz nie. Cóż, taka bolączka okresu testowego.

Jeśli perspektywa napotkania błędów podczas gry przez Xbox Cloud Gaming przy pomocy klawiatury i myszy jest dla nas niedopuszczalna, warto poczekać do oficjalnego uruchomienia tej funkcji, już w powszechnie używanym kanale dystrybucji. To nie powinno zająć Microsoftowi zbyt długo. I tak już się naczekaliśmy.