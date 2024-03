Google Chrome zrobi porządek z nieużywanymi kartami

Jak wynika z odkrytych zmian, Google Chrome w wersji na Androida otrzyma funkcję, która w założeniach ma pozwolić na utrzymanie większego porządku w przypadku otwartych kart. Co ciekawe, Google już wcześniej zamierzało wprowadzić podobne rozwiązanie.

Google Chrome zrobi porządek z kartami

Zauważyłem, że wśród użytkowników Google Chrome i innych mobilnych przeglądarek internetowych można wyodrębnić dwie grupy. Pierwsza dba o listę otwartych kart, skrupulatnie zamykając każdą kartę, która nie będzie już potrzebna. Natomiast druga grupa ma często otwartych kilkadziesiąt kart, a do większości z nich nigdy nie wraca. Google postanowiło zadbać właśnie o grupę numer dwa.

W kodzie Chromium zauważono zmiany, które zapowiadają nową funkcję w Google Chrome. Jej zadaniem będzie uporządkowanie kart, szczególnie tych, które nie są wykorzystywane przez użytkownika. Otóż nieużywane karty zostaną automatycznie „zarchiwizowane”, oczyszczając w ten sposób listę wszystkich kart.

Funkcja ma w założeniach nie tylko uporządkować otwarte karty, ale również przyspieszyć działanie przeglądarki Google Chrome. Oczywiście użytkownik będzie mógł w każdej chwili wyświetlić listę zarchiwizowanych kart, aby zdecydować, czy przywrócić karty, czy jednak definitywnie je usunąć.

Na wprowadzenie funkcji musimy jeszcze poczekać

Obecnie rozwiązanie pozostaje na etapie wczesnego rozwoju i najpewniej, gdy prace nad nim ruszą do przodu, to początkowo konieczne będzie aktywowanie odpowiedniej flagi w ustawieniach. Flaga, gdy będzie już dostępna w wersji beta, najpewniej będzie nazywać się #ANDROID-TAB-DECLUTTER. Następnie, po pozytywnym zakończeniu testów, funkcja prawdopodobnie trafi do wszystkich użytkowników.

Co ciekawe, twórcy Google Chrome już wcześniej planowali wprowadzić podobną opcję. Wówczas jednak funkcja miała tylko sugerować zamknięcie wybranych, nieużywanych kart. Natomiast opisywana nowość będzie działać bardziej agresywnie – nieużywane karty zostaną po prostu „zarchiwizowane” i znajdą się na specjalnej liście.

Całość zapowiada się obiecująco i może pomóc tym użytkownikom, którzy niekoniecznie przejmują się wcześniej otwartymi kartami. Oczywiście to tylko przypuszczenia, bowiem na ocenę nowej funkcji musimy poczekać do momentu, gdy zostanie ona udostępniona w przeglądarce internetowej. Niestety, harmonogram planowanych prac nie jest znany, więc trudno wskazać, kiedy funkcja trafi do użytkowników.