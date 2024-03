Zegarki Amazfit dostały aktualizację. Sprawdź co się zmieniło

Amazfit wypuścił aktualizację oprogramowania dla swoich trzech zegarków sportowych. Modele Cheetah, Falcon oraz T-Rex Ultra zyskują dzięki niej kilka przydatnych nowinek.

Jest już nowa aktualizacja oprogramowania dla zegarków Amazfit

Jedną z najważniejszych nowości w aktualizacji jest funkcja umożliwiająca dokonanie precyzyjnej kalibracji sygnału GPS. Efektem powinna być dokładniejsza geolokalizacja w trudniejszych warunkach. W tym kontekście warto też wspomnieć o tym, że w mapach nawet bez dostępu do internetu użytkownicy zobaczą nazwy wszystkich ulic. Do tej pory tryb offline był ich pozbawiony, co z pewnością mogło utrudniać orientację w terenie podczas jazdy na rowerze lub biegania.

fot. Amazfit

Z myślą o biegaczach rozbudowany został również kwestionariusz, który wypełnia się podczas tworzenia nowego planu treningowego. Większa liczba elementów pozwolić ma na tworzenie bardziej spersonalizowanych programów, co z kolei może przełożyć się na efektywniejsze dążenie do założonych celów.

Wprowadzono też co nieco dla miłośników białego szaleństwa. W trzech trybach (narciarstwo, snowboard i narciarstwo alpejskie) pojawił się dodatkowy wskaźnik: intensywność szybkiego zjazdu po stoku.

Ostatnią z nowinek w marcowej aktualizacji jest możliwość synchronizacji danych o tętnie pomiędzy zegarkiem Amazfit a urządzeniami innych marek (na przykład popularnymi komputerami rowerowymi).

Nie pierwsza i nie ostatnia aktualizacja w tym roku

To nie pierwsza aktualizacja w tym roku. Jeszcze w styczniu zegarki Amazfit T-Rex Ultra i Falcon zostały wzbogacone o dwa tryby sportowe (Padel i Pickleball). W dodatku ten pierwszy otrzymał jeszcze nowe plany treningowe w Zepp Coach i alerty o wydajności podczas treningów biegowych w czasie rzeczywistym, a drugi – możliwość tworzenia szablonów treningowych w trybie biegania po bieżni.

Na tegoroczny maj z kolei dla całej trójki (a więc też dla modelu Cheetah) zaplanowana została aktualizacja systemu Zepp OS do wersji 3.5. Jej najważniejszym elementem będzie funkcja Zepp Flow umożliwiająca użytkownikom naturalną komunikację z zegarkiem. Wydając polecenia, na przykład dodają spotkania do kalendarza, odpiszą na wiadomości tekstowe, ustawiają stopery i minutniki czy też podpytają o wskaźniki aktywności lub zdrowia.