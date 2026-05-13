iOS 27 zaskoczy. Użytkownicy iPhone’ów pokochają tę zmianę

W Cupertino trwają intensywne prace nad iOS 27. Aktualizacja ma przynieść zestaw odczuwalnych zmian na iPhone’ach.

iOS 27 wprowadzi zmiany w interfejsie i ulepszy aplikację Aparat

Na początku czerwca 2025 roku poznaliśmy iOS 26. Zeszłoroczna aktualizacja wprowadziła przede wszystkim język projektowania Liquid Glass, który pojawił się też na innych systemach operacyjnych Apple. Firma z Cupertino nie zamierza się z nim rozstawać w najbliższej przyszłości, ale iOS 27 wprowadzi kilka usprawnień.

W wybranych aplikacjach, takich jak Apple Music, Podcasty, Wiadomości i Apple TV, pasek kart zostanie nieco przeprojektowany. Otóż opcja wyszukiwania, którą wraz z Liquid Glass wydzielono, ponownie stanie się częścią jednego paska – podobnie jak wygląda to teraz w App Store. Dodatkowo klawiatura ekranowa zyska nową animację podczas wysuwania. Z kolei, jeśli zbytnio namieszamy w trakcie ustawiania ikon i widżetów na ekranach, to ostatnie operacje będzie można cofnąć.

W kwestii zmian w aplikacjach warto jeszcze wspomnieć, że w apce Pogoda pojawi się nowy panel Conditions (w Polsce może zostać nazwany Warunki), który pozwoli przełączać się pomiędzy temperaturą, opadami i wiatrem. W Safari ma być dodana nowa strona startowa, która zapewni wygodniejszy dostęp do ulubionych, zakładek, listy do przeczytania i historii.

W iOS 26 opcja wyszukiwania jest wydzielona (screen: Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)

Mark Gurman z Bloomberga wskazuje, że znacząca nowość zawita do aplikacji Aparat. Na iPhone’ach możliwe stanie się wybranie funkcji, z których faktycznie chcemy korzystać – np. lampa błyskowa, ekspozycja, samowyzwalacz, głębia ostrości, style zdjęć czy rozdzielczość. Natomiast opcje, których nie potrzebujemy, będzie można zostawić w menu zawierającym wszystkie elementy sterujące.

Widżety, bowiem tak mają być nazwane przyciski i opcje, będzie można umieszczać na górze interfejsu w aplikacji Aparat. Wypada zaznaczyć, że podstawowy, prosty widok pozostanie, a do personalizacji przeznaczony będzie nowy układ zaawansowany. Pewnie miłośnicy mobilnej fotografii pokochają tę zmianę.

Dowiedzieliśmy się też, że przycisk zapewniający dostęp do dodatkowych opcji, takich jak ekspozycja, lampa błyskowa czy proporcje, znajdzie się tuż obok przycisku migawki. Pojawią się też nowe opcje dotyczące widoku siatki i poziomu.

iOS 27 to również nowy wygląd Siri

Siri w iOS 27 doczeka się dedykowanej aplikacji oraz w pierwszej fazie interakcji z użytkownikiem będzie wyświetlana na dynamicznej wyspie. Po wypowiedzeniu komendy głosowej lub przytrzymaniu bocznego przycisku wyświetli się animacja w kształcie pigułki. Następnie, po pytaniu lub wydaniu zadania, zobaczymy kartę z wynikami utrzymaną w stylu Liquid Glass.

Ze wspomnianej karty będzie można przejść do trybu rozmowy, który wizualnie ma przypominać czat w iMessage. Oczywiście, gdy Siri nie będzie potrafiła udzielić odpowiedzi, do rozmowy wkroczy ChatGPT lub chatbot innego zewnętrznego dostawcy. Historię wcześniej przeprowadzonych rozmów znajdziemy w dedykowanej aplikacji Siri.

Siri w iOS 26 (screen: Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)

Funkcję Image Playground czeka przebudowa interfejsu – mniej elementów sterujących i nowa opcja Opisz zmianę. Trwają też testy nowych modeli mających pozwolić na generowanie bardziej realistycznych obrazów – niewykluczone, że zostaną wprowadzone wraz z iOS 27.

iOS 27 poznamy podczas WWDC 2026. Apple wówczas pokaże również inne nowe systemy operacyjne – iPadOS 27, watchOS 27, macOS 27 czy tvOS 27. Natomiast wersji stabilnych należy oczekiwać jesienią tego roku.