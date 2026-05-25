PicoGo AM52 (źródło: Baseus)
Natalia Kania-Kuc·
Twój iPhone będzie zadowolony z takiego powerbanku. I Ty też

Na polskim rynku zadebiutował nowy powerbank Baseus. Sprzęt naładuje zarówno iPhone’a, jak i smartfony z Androidem, zegarki czy słuchawki. Jest kompaktowy, zgrabny i ma nie grzać się tak bardzo jak inne.

Powerbank Baseus z chłodzeniem, które zmienia zasady gry

Na polskim rynku zadebiutował nowy powerbank Baseus PicoGo AM52. Sprzęt oferuje ładowanie bezprzewodowe z mocą do 25 W i spełnia wymagania standardu Qi2.2. Jak deklaruje producent, podczas testów laboratoryjnych model ten uzupełnił akumulator iPhone’a 17 Pro z 0 do 50% w ciągu 34 minut, podczas gdy starsze ładowarki bezprzewodowe spełniły to zadanie w 66 minut.

Nowy indukcyjny powerbank Baseus PicoGo AM52 został wyposażony w 16 magnesów neodymowych N52 generujących siłę przyciągania 13 N, dzięki czemu sprzęt mocno trzyma się smartfona. Jak twierdzi firma, magnetyczny udźwig wynosi 1,32 kilograma. Dodatkowo takie rozwiązanie sprawia, że połączenie z pierścieniem magnetycznym urządzenia mobilnego jest stabilne i silne.

PicoGo AM52 (źródło: Baseus)

Poza dopasowaniem PicoGo AM52 do smartfonów Baseus zwrócił też szczególną uwagę na problemy związane z temperaturą, które często pojawiają się podczas użytku magnetycznych powerbanków. Producent zastosował potrójny obieg chłodzenia, a jego konstrukcja opiera się na obudowie ze specjalnego stopu aluminium, odpowiedzialnego za natychmiastowe odprowadzanie ciepła. Całość wspomagana jest też przez warstwę grafenu o wysokiej przewodności cieplnej.

PicoGo AM52 (źródło: Baseus)

Powerbank Baseus PicoGo AM52 – technikalia, cena i dostępność

Pojemność nowego powerbanku wynosi 10000 mAh, co – zgodnie z deklaracją producenta – ma wystarczyć na 1,5-krotne naładowanie iPhone’a 17 Pro / iPhone’a 16 Pro lub naładowanie Samsung Galaxy S25 Ultra do 100%. Baseus PicoGo AM52 cechuje się też kompaktowością – waży 197 g i ma tylko 16 mm grubości.

PicoGo AM52 (źródło: Baseus)

Powerbank ładowany jest za pomocą dwukierunkowego portu USB-C o mocy wyjściowej 45 W. W zestawie z urządzeniem użytkownik otrzymuje pleciony przewód. Baseus twierdzi, że model ten pozwala też na podładowanie iPada, a także jednoczesne ładowanie smartfona i drugiego akcesorium np. słuchawek lub zegarka.

Baseus PicoGo AM52 zadebiutował na polskim rynku. Jego cenę detaliczną ustalono na 199 złotych.

