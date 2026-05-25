Aplikacja mBanku z ważną nowością. Twoje pieniądze będą bezpieczniejsze

Do aplikacji mBanku zmierza istotna dla klientów nowość. Dzięki niej Twoje pieniądze zgromadzone na koncie będą bezpieczniejsze. To kolejny sposób na zabezpieczenie przed oszustami.

Dzięki nowej funkcji klienci mBanku mogą poczuć się bezpieczniej

Oszuści mają coraz lepsze metody na to, aby podczas krótkiej rozmowy telefonicznej przekonać Cię, że Ty, Twoja rodzina albo Twoje środki zgromadzone na koncie bankowym są zagrożone. Trudno zliczyć, jak wiele metod działania mają przestępcy, choć w większości liczy się presja i to, aby ofiara działała szybko, bez przemyślenia czy zastanowienia. Ważne jest jednak, aby zachować spokój i – zanim ujawnimy jakąkolwiek informację na nasz temat – zweryfikować, czy telefon faktycznie pochodzi od pracownika banku.

mBank zapowiedział nową funkcję, dzięki której klienci w szybki sposób sprawdzą, czy trwające połączenie pochodzi od pracownika banku. Wystarczy w trakcie rozmowy otworzyć aplikację banku, zalogować się i sprawdzić komunikat wyświetlany na głównej stronie. W przypadku komunikatu nie rozmawiasz teraz z mBankiem, mimo iż rozmówca tak twierdzi, należy jak najszybciej zakończyć połączenie.

Jak podkreślają przedstawiciele banku – nowa funkcja zamiast tylko potwierdzać, że wszystko jest w porządku, pokazuje też jasno, kiedy nie jest. W praktyce więc użytkownik otrzyma potwierdzenie, jeśli rozmawia z pracownikiem, lub ostrzeżenie, gdy rozmówca może podszywać się pod instytucję.

Nowy sposób dla klientów mBanku, który pomoże chronić się przed oszustami

Ponadto mBank wspomina, że wdrażana do aplikacji nowość nie jest zastępstwem dla wcześniej udostępnionych opcji, a ich uzupełnieniem i dodatkowym zabezpieczeniem przed oszustami. Instytucja finansowa twierdzi też, że od grudnia 2025 roku klienci banku skorzystali z funkcji włącz blokadę transakcji kilkadziesiąt tysięcy razy, co oznacza, że średnio co kilka minut użytkownicy aplikacji decydują się na włączenie blokady po wykryciu podejrzanych działań na koncie.

Warto przypomnieć, że niedawno Bank Millennium ogłosił wprowadzenie do aplikacji mobilnej specjalnego przycisku Panic Button. Dzięki niemu konto bankowe klienta przechodzi w tryb pasywny, a środki są chronione dopóki właściciel rachunku nie skontaktuje się z bankiem. Jest to jedno z zaleceń UOKiK-u dla banków świadczących usługi w Polsce, które przedstawiono w październiku 2024 roku.