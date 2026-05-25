Duża zmiana dla kierowców. Navitel zadba o Twoje bezpieczeństwo i… portfel

Navitel ogłosił nową funkcję związaną z fotoradarami. Powinni ją docenić kierowcy podróżujący po Polsce, a także ci przemierzający drogi w innych europejskich krajach.

Cykliczna aktualizacja bazy fotoradarów w urządzeniach Navitel

Fotoradarów nie należy traktować jako maszyn, których zadaniem jest zarabianie pieniędzy. Powinny one służyć przede wszystkim bezpieczeństwu, czyli zmuszeniu kierowców do jazdy z co najwyżej obowiązującą, maksymalną prędkością.

Lepiej, gdy kierowca wie o danym fotoradarze, bowiem może dostosować prędkość i pokonać dany odcinek zgodnie z przepisami. Owszem, piratów drogowych należy karać mandatami, ale uważam, że korzystniejsza dla wszystkich uczestników ruchu jest sytuacja, gdy ktoś przejedzie obok fotoradaru z niższą prędkością niż miałbym dostać mandat, ale swoją jazdą mógłby stworzyć zagrożenie.

W związku z powyższym, nie widzę jakiegokolwiek problemu z funkcjami, których zadaniem jest informowanie o fotoradarach. Dodam, że sam korzystam z takiego rozwiązania w nawigacji Waze, aczkolwiek nigdy nie zdarzyło się, że musiałem nagle hamować, bo zobaczyłem ostrzeżenie w aplikacji. Po prostu patrzę na drogę i znaki, a Waze traktuję tylko jako dodatek.

Cieszy więc nowość ogłoszona przez markę Navitel. Otóż od teraz użytkownicy kamer Navitel z wbudowanym GPS i modułem Wi-Fi mogą korzystać z cyklicznie aktualizowanej bazy fotoradarów stacjonarnych dla całej Europy. Funkcja będzie działać niezależnie od aktualizacji oprogramowania urządzenia.

Aktualizacja Navitel DVR Center 5.8.1, oprócz wspomnianego rozwiązania, wprowadza też:

pobieranie aktualizacji w tle,

możliwość aktualizacji tylko przez Wi-Fi,

odświeżony i bardziej przejrzysty interfejs,

szybszy dostęp do najnowszych danych drogowych.

Navitel to nie tylko urządzenia i akcesoria dla kierowców

Działalność Navitel skupiona jest przede wszystkim na rozwiązaniach dla kierowców. Przykładowo marka w zeszłym roku wprowadziła kamerę samochodową Navitel R87 GPS, a także Navitel pochwalił się nowymi alkomatami – modele ALC05 Pro oraz ALC10 Pro.

W tym roku jednak marka poszerza portfolio. Niedawno zadebiutowało urządzenie o nazwie Navitel R101 Pro, które jest… inteligentną ramką na zdjęcia. Widać więc, że firma szuka nowych klientów w różnych grupach, ale nie oznacza to, że zamierza ograniczać swoją działalność w segmencie sprzętu związanego z motoryzacją.