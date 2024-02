iOS 17.3.1 i watchOS 10.3.1 do pobrania. Apple naprawia błędy

Apple udostępniło aktualizacje do swoich urządzeń. Użytkownicy mogą już pobrać iOS 17.3.1, watchOS 10.3.1, a także iPadOS 17.3.1 i macOS Sonoma 14.3.1.

Co nowego w iOS 17.3.1 i pozostałych aktualizacjach?

Patrząc na numerację wydanych właśnie aktualizacji nie należy spodziewać się znaczących nowości. Wprowadzane są one, gdy zmienia się pierwsza lub druga wartość. Natomiast jeśli następuje inkrementacja trzeciej wartości, czyli tej znajdującej się po drugiej kropce, to zazwyczaj mamy do czynienia z zestawem poprawek i usunięciem znalezionych błędów i luk bezpieczeństwa. Nie inaczej jest w przypadku najnowszego zestawu aktualizacji.

iOS 17.3.1, który pojawił się trochę ponad dwa tygodnie po iOS 17.3, skupia się na wyeliminowaniu błędów. Apple informuje, że aktualizacja rozwiązuje problem, który mógł powodować, że wpisany tekst był nieoczekiwanie powielany lub nakładany na inny. Niewykluczone, że aktualizacja zawiera też inne poprawki, którymi Apple nie chwali się na oficjalnej liście zmian.

Należy zaznaczyć, że wspomniany błąd z tekstem jest usuwany również w iPadOS 17.3.1 i macOS Sonoma 14.3.1. Obie aktualizacje też już są dostępne do pobrania. Ponadto firma Tima Cooka udostępniła watchOS 10.3.1, który według oficjalnego komunikatu zawiera ulepszenia i poprawki błędów.

Jeśli nie chcecie czekać na pojawienie się powiadomienia o dostępności aktualizacji, to możecie je pobrać ręcznie. Na iPhonie, iPadzie lub Macu wystarczy przejść do ustawień, a następnie znaleźć w sekcji „Ogólne” opcję „Uaktualnienia”. W przypadku Apple Watcha proces aktualizacji należy przeprowadzić z poziomu aplikacji Watch na iPhonie. Warto pamiętać, że Apple Watch musi mieć poziom naładowania powyżej 50%, aby możliwe było zainstalowanie nowej wersji systemu operacyjnego.

Większe zmiany już niebawem

Owszem iOS 17.3.1 nie zawiera żadnych dużych nowości, ale Apple już pracuje nad znaczącą aktualizacją. Zbliża się bowiem premiera iOS 17.4, który na terenie UE wprowadzi m.in. możliwość instalowania aplikacji spoza App Store. Natomiast iOS 18, jeśli potwierdzą się dotychczasowe rewelacje, może być jedną z największych aktualizacji w historii iPhone’ów.