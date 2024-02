Kto ma najszybsze 5G w Polsce? Jest nowy lider

Sieć 5G w Polsce wyraźnie przyspieszyła, a dwóch z trzech konkurentów zdołało nie tylko doścignąć, ale i wyprzedzić Plusa. Nowemu liderowi pod względem prędkości pobierania i wysyłania pomogło wdrożenie pasma C.

Orange to nowy lider 5G w Polsce – mocny początek 2024 roku

Na pierwsze miejsce w rankingu przygotowanym przez serwis SpeedTest.pl wskoczyło Orange. Wyniki, jakie udało się osiągnąć temu operatorowi, to 149,1 Mb/s w przypadku pobierania i 30,3 Mb/s dla wysyłania. W obu kategoriach może pochwalić się najlepszym rezultatem. Jedynie pod względem pingu musi uznać wyższość sieci 5G od T-Mobile – różnica jednak jest niewielka (25 vs 24 ms).

Wspomniany T-Mobile zajmuje drugą lokatę (z wynikami 135,7 i 28,1 Mb/s), a jeszcze do niedawna będący numerem jeden Plus plasuje się na najniższym stopniu podium (osiągając transfery na poziomie 128,6 i 21,5 Mb/s).

Ranking prędkości 5G w Polsce – styczeń 2024 (źródło: SpeedTest)

Pasmo C zmieniło układ sił

Przetasowania w rankingu wynikają przede wszystkim z wdrożenia pasma C (C-band), a więc częstotliwości od 3,4 do 4,2 GHz (mieszczące się idealnie pomiędzy dwoma pasmami Wi-Fi). Wystarczy spojrzeć na liczby: Orange (dysponujący ~1000 nadajników C-band) odnotował trzykrotny wzrost prędkości pobierania, podobnie jak T-Mobile (mający ich ~1500). Play zaś (z nieco ponad 200 nadajnikami) zaliczył wzrost o 60%. Z kolei Plus nie otworzył się jeszcze na tę nowinkę.

Zmiana w szybkości 5G w Polsce po wdrożeniu pasma C (źródło: SpeedTest.pl)

Jak podaje serwis SpeedTest.pl, uśrednione wyniki nie pokazują w pełni tego, o jak dużym przyspieszeniu jest mowa. Podczas gdy we współdzielonych sieciach osiągane są średnie prędkości nieznacznie przekraczające 60 Mb/s, w C-band ta średnia oscyluje już wokół 400 Mb/s. Co więcej, jak dotąd rekordowa prędkość w paśmie C to 1,36 Gb/s.

Po wdrożeniu pasma C mniej spektakularnie, ale wzrosły również prędkości wysyłania, a ping zmalał średnio z ~28 do 25 ms. Testy wykazały, że C-band może obniżyć opóźnienia nawet do 18 ms, co jest już rezultatem bliskim tego, z czym mamy do czynienia w sieciach stacjonarnych.

SpeedTest w pozostałych kategoriach

A jak sytuacja wygląda, gdy weźmiemy pod uwagę internet mobilny nie tylko tej najnowszej, ale też poprzednich generacji: 4G (LTE) i 3G? Wówczas Orange spada na trzecie miejsce (z wynikami 53,6 i 13,8 Mb/s), drugi jest Plus (55,1 i 12,5 Mb/s), a pozycję lidera zajmuje T-Mobile (62,4 i 15,2 Mb/s).

Z zestawień opublikowanych przez serwis SpeedTest.pl wynika również, że T-Mobile ma też najszybszy internet domowy w Polsce (w jego stacjonarnej opcji osiągane są prędkości 253,6 i 113,9 Mb/s), a gonią go Vectra i INEA. Z kolei najlepszą siecią światłowodową dysponuje aktualny lider sieci mobilnej 5. generacji, czyli Orange (z wynikami 288 i 87,9 Mb/s). W tej kategorii podium uzupełniają INEA i T-Mobile.