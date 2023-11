Aplikacja Orlen Pay zostanie wyłączona. Co to oznacza dla użytkowników?

Po uruchomieniu Orlen Pay na smartfonach z Androidem i iPhone’ach pojawia się komunikat informujący o planowanym wyłączeniu aplikacji. Bez obaw jednak – wciąż będziemy mogli korzystać z wygodnej metody płatności za paliwo przy dystrybutorze.

Koniec aplikacji Orlen Pay

Orlen Pay to jedna z tych aplikacji, które znaczącą podnoszą komfort korzystania z samochodu, oczywiście pod warunkiem, że tankujemy na stacjach Orlenu. Jej główna funkcja to dostęp do usługi o tej samej nazwie, która umożliwia płacenie za paliwo przy dystrybutorze. Dzięki temu nie musimy iść do kasy i stać w kolejkach, co pozwala na zaoszczędzenie sporo czasu. Wśród zalet należy wymienić dostęp do różnych form płatności – np. Google Pay, Apple Pay czy BLIK.

Aplikacja cieszy się dużą popularnością wśród polskich kierowców, co – patrząc na jej funkcjonalność – nie powinno dziwić. Okazuje się, że Orlen zamierza jednak uśmiercić omawianą aplikację. Czy to oznacza koniec dostępu do usługi Orlen Pay? Oczywiście, że nie.

Użytkownicy aplikacji na smartfonach z Androidem i iPhone’ach zaczęli informować o nowym komunikacie. Wynika z niego, że aplikacja zostanie wkrótce wyłączona. Ponadto jesteśmy zachęcani do przesiadki na aplikację Orlen VITAY.

Co teraz?

Zgodnie z komunikatem, użytkownicy Orlen Pay powinni rozpocząć proces przesiadki na aplikację Orlen VITAY. Na szczęście jest to banalnie proste. Wystarczy pobrać aplikację z Google Play (Android) lub App Store (iOS), zalogować się/założyć nowe konto i to już wszystko.

Warto zaznaczyć, że aplikacja Orlen VITAY jest już dostępna od dłuższego czasu. Dotychczas była ona oferowana obok Orlen Pay, zapewniając użytkownikom dodatkowe funkcje. Natomiast wkrótce wchłonie ona mniejszą i uboższą apkę. Oczywiście mamy w niej już moduł Orlen Pay, więc nadal możemy korzystać z wygodnej metody płatności przy dystrybutorze.

Dla użytkowników ogłoszona zmiana będzie sprowadzać się głównie do przesiadki z jednej aplikacji na drugą. Decyzja Orlenu mogła zaskoczyć część osób, ale jest jak najbardziej zrozumiała – w końcu bez sensu rozwijać dwie oddzielne aplikacje, gdy jedna z nich oferuje taki sam zestaw funkcji, a także ma dodatkowe opcje.

Kiedy dokładnie nastąpi uśmiercenie aplikacji? Po skontaktowaniu się z biurem obsługi klienta otrzymałem informację, że obecnie data jeszcze nie jest znana.