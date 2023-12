Play nie da się zatrzymać. Jest coraz bliżej Orange i T-Mobile

Nieustannie jesteśmy pod wrażeniem tempa Play. Operator nie ustaje w wysiłkach, aby dogonić swoich największych konkurentów – Orange i T-Mobile. Już naprawdę niewiele mu do nich brakuje.

W ciągu miesiąca Play uruchomił ponad 100 nowych stacji bazowych

Niedawno Play pokazał, jak stawia niemal 60-metrową stację bazową. Dziś natomiast operator pochwalił się, że w listopadzie 2023 roku uruchomił aż 118 nowych stacji w całej Polsce. To drugi najlepszy wynik w tym roku – więcej było tylko we wrześniu (121). Łącznie od początku 2023 roku oddano już 831 stacji bazowych.

Na koniec 2022 roku Play miał 10571 stacji – gdy dodamy do tego 831 kolejnych, uruchomionych w 2023 roku, okaże się, że operator ma już 11402 stacje bazowe. Próg 11000 udało się przekroczyć w wakacje, a teraz firma jest prawie na półmetku do 12000. Można się spodziewać, że uda jej się osiągnąć taką liczbę w pierwszej połowie 2024 roku.

Play informuje, że w listopadzie uruchomił „sporo nowych” stacji bazowych na północy Polski (Cedry Wielkie, Drawsko-Pomorskie, Gdańsk, Gdynia, Gryfino, Malbork, Prabuty, Pruszcz Gdański, Stężyca, Szczecin), a także na południu kraju nad Wisłą (Bytom, Jarosław, Katowice, Kraków, Mielec, Opole, Pysznica, Rudniki, Siewierz), lecz nie tylko, gdyż nowe stacje oddano też m.in. w Warszawie (w dzielnicach Bemowo, Ochota i Ursynów).

Nowe miejscowości w zasięgu LTE – listopad 2023 roku (źródło: Blog Play)

Aktualnie w zasięgu LTE tego operatora znajduje się 3420 miejscowości powyżej 1 tys. mieszkańców, w tym 403 miast powyżej 10 tys. mieszkańców.

Dystans pomiędzy czołówką jest coraz mniejszy

Swoje, nieco inne dane na temat liczby stacji bazowych poszczególnych operatorów podaje SI2PEM. Według podanych na tej stronie danych, obecnie w Polsce aktywnych stacji bazowych jest 48828, z czego Play ma… 12373. Najwięcej ma T-Mobile – 13563, a drugie w kolejności pod tym względem jest Orange – 13449. Najmniej stacji ma natomiast Plus – 9054.

Choć Plus jest ostatni, to jednocześnie według UKE (via Telko.in) posiada najwięcej zasobów pasma radiowego – aż 312,6 MHz (31,4% całości). Drugie w kolejności jest T-Mobile (238 MHz; 23,9%), trzeci Play (220 MHz; 22,1%), a czwarte Orange (213,8 MHz; 21,4%).