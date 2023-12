Memy po wyborach i ile kosztuje Drwal, czyli czego szukaliśmy w Google w 2023 roku?

Ponieważ mamy już niemal połowę grudnia, przyszedł czas podsumowań, zestawień i ciekawostek związanych z tym, jak wyglądało nasze cyfrowe życie od początku roku 2023. O garść tego typu informacji postarało się Google.

Polak googluje o wyborach, legionelli i Hamasie

Rok w wyszukiwarce to doroczne zestawienie haseł najszybciej zyskujących na popularności, które były jednocześnie najczęściej wyszukiwane przez użytkowników wyszukiwarki Google w danym kraju. Takie dane rokrocznie przygotowuje także polski oddział firmy, ukazując, co w ciągu ostatnich miesięcy przykuwało naszą uwagę lub rozbudzało ciekawość.

Jak nietrudno się domyślić, dla wielu ważnym wydarzeniem 2023 roku były wybory parlamentarne. Związane z tym hasła okupowały trzy najwyższe miejsca na podium najczęściej wpisywanych w okienko wyszukiwarki.

W odniesieniu do wiadomości ze świata, internauci mocno przejęli się konfliktem izraelsko-palestyńskim, czy też falą zakażeń legionellą. Niewiele mniej osób chętnie poszerzało zakres wiedzy na temat trzęsienia ziemi w Turcji czy koronacji Karola III.

Osobne kategorie otrzymał dział rozrywki, dzięki czemu wiemy, że dwa najbardziej rozchwytywane filmy 2023 roku to Oppenheimer oraz Barbie. W dziedzinie seriali królowały Wednesday oraz The Last of Us. Często chcieliśmy też wiedzieć gdzie i kiedy odbywać się będą koncerty Beyoncé, Imagine Dragons czy Eda Sheerana. Polską scenę muzyczną reprezentowali w wyszukiwarce PRO8L3M, Genzie, Dawid Podsiadło i Sanah.

Osobna kategoria „memy” to kopalnia informacji o tym, z czego lubimy się śmiać najczęściej. Wychodzi na to, że memiarze wręcz uwielbiają dowcipne komentarze obrazkowe po wyborach, chętnie wklejając do nich zdjęcia Szymona Hołowni.

Wyszukiwarka niejednokrotnie pomagała znaleźć odpowiedzi na pytania:

ile kosztuje Drwal?,

ile kosztuje iPhone 15?,

ile lat ma Pamela Anderson?,

co to jest bambik?,

co to jest duszostawiacz?

Jak widać, przekrój tematów jest bardzo szeroki, co tylko udowadnia, że podoba nam się zdobywanie nowych ciekawostek za pomocą wyszukiwania pytań na odpowiedzi w sieci.

25 lat wyszukiwarki Google

Oprócz tegorocznego zestawienia dotyczącego Polski, Google opublikowało specjalny materiał dotyczący 25-lecia istnienia tej wyszukiwarki. Dlatego prześledzono internetowe trendy, które kształtowały się przez ostatnie ćwierćwiecze.

Jak pokazuje doświadczenie, ludzi na całym świecie intrygują te same momenty i inspirują te same osoby publiczne. Wyszukiwania często dotyczyły Freddiego Merkurego, Alberta Einsteina, Fryderyka Chopina, Beyoncé czy Rihanny.

Gdybyśmy chcieli sięgnąć głębiej, Google umożliwia poznanie trendów z ostatnich 25 lat dzięki specjalnej Kapsule Czasu. Dzięki niej utworzymy własną kapsułę, zawierającą ulubione rzeczy, których powstanie sięgać może 1999 roku.