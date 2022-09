iOS 16: jak ustawić wskaźnik procentowego poziomu naładowania w iPhonie?

Wreszcie! Kilka lat po premierze iPhone’a X, na smartfonach Apple z notchem można cały czas widzieć poziom naładowania akumulatora wyrażony w procentach. Nowość została wprowadzona wraz z iOS 16.

Brak procentowego wskaźnika baterii

iPhone X zadebiutował w 2017 roku, a wraz z nim został usunięty cały czas widoczny procentowy wskaźnik poziomu naładowania baterii. Po prostu, przez notcha, zabrakło miejsca dla bardziej szczegółowych informacji o aktualnym stanie baterii.

Następnie, wraz z kolejnymi generacjami iPhone’ów, Apple trzymało się tego założenia. Nawet w zeszłorocznych „Trzynastkach”, w których zmniejszono notcha, opisywany wskaźnik nie powrócił.

Należy mieć tutaj na uwadze, że nie został on całkowicie usunięty z iOS. Po pierwsze, nadal był dostępny na modelach bez notcha. Po drugie, mogliśmy go zobaczyć po wysunięciu centrum sterowania. Nie było to jednak rozwiązanie dla wszystkich satysfakcjonujące.

Jak ustawić wskaźnik procentowego poziomu naładowania w iOS 16?

Procentowy wskaźnik baterii, po 5 latach, wreszcie powrócił do iPhone’ów z notchami, a także można go włączyć na modelach iPhone 14 Pro i 14 Pro Max, w których charakterystyczne wycięcie zostało zastąpione przez Dynamic Island.

Co prawda, procentowy poziom naładowania baterii w iOS 16 wygląda inaczej niż wskaźnik, który wcześniej stosowało Apple, ale nie to jest najważniejsze. Wreszcie, bez konieczności przechodzenia do centrum sterowania, możemy mieć ciągły podgląd naładowania baterii.

W celu włączenia wskaźnika w iOS 16 należy przejść do ustawień iPhone’a, następnie wybrać w menu „Bateria” i pozostaje tylko przesunąć przełącznik przy pozycji „Procent baterii”. Tak, to już wszystko.

Niestety, nie wszyscy mogą skorzystać z opisywanej opcji. Jak podaje Apple, procentowy wskaźnik nie jest dostępny na następujących modelach iPhone’ów: XR, 11, 12 mini i 13 mini. Nie wystarczy więc zainstalować iOS 16, aby zobaczyć poziom naładowania akumulatora wyrażony w procentach. Należy jeszcze posiadać odpowiedniego iPhone’a.

Nie nastawiałbym się, że podejście Apple w tej kwestii ulegnie zmianie. Niektóre modele smartfonów z Cupertino po prostu pozostaną już bez procentowego wskaźnika naładowania akumulatora.