Wiadomość dnia! Jest data premiery nowego The Legend of Zelda

Nintendo Direct, czyli konferencja poświęcona produkcjom na przenośną konsolę Nintendo Switch, już się zakończyła. Fani urządzeń japońskiej firmy z całą pewnością nie mogą narzekać na dzisiejsze ogłoszenia – dostali trailery m.in. do The Legend of Zelda 2 czy Resident Evil.

The Legend of Zelda 2 – nareszcie!

Od początku ogłoszenie konferencji Nintendo Direct w tym samym dniu, gdy Sony ma swoje State of Play wydawało się dziwnym posunięciem ze strony japońskiej firmy, ale jak widać były ku temu powody. Dzisiaj w gamingowym światku będzie głośno ze względu na jedno, ważne wydarzenie – ogłoszono wreszcie kontynuację Zeldy o wdzięcznej nazwie The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Oprócz krótkiego trailera niewiele wiemy jeszcze o samej produkcji poza tym, że ma mieć premierę 12 maja 2023 roku, czyli za ponad pół roku.

Na krótkim, trwającym nieco ponad półtorej minuty trailerze nie zobaczyliśmy zbyt wiele, ale możemy zauważyć, że zachowano charakterystyczny klimat, którym cechuje się gra. To właśnie z niego jest tak znana, chociaż nie da się ukryć, że fani liczyli też trochę na pokazanie nieco więcej z gameplay’u.

Będzie to kolejna kontynuacja przygód Linka, gdyż wcześniej dostaliśmy znakomicie przyjęte Breath of the Wild. Jego cena obecnie oscyluje w okolicach 19,99 dolarów (równowartość ~94 złotych). Na premierę gra kosztowała 59,99 dolarów. Bazując na tym, możemy spodziewać się, że za Tears of the Kingdom zapłacimy zapewne jakieś 240 złotych, jeśli nie więcej.

źródło: Nintendo

Resident Evil na Nintendo Switch

Jednym z ważniejszych ogłoszeń, tuż za nowym TOTK, na Nintendo Direct było Resident Evil – nie jedną, nie dwie, a aż trzy produkcje dostaniemy jeszcze w tym roku w ramach Nintendo Online. Mowa o Resident Evil Biohazard, Resident Evil 2 i Resident Evil 3. Resident Evil Village trafi na tę konsolę 28 października tego roku, ale już teraz można pobrać darmowe demo i wypróbować tę produkcję, żeby sprawdzić, czy nam odpowiada.

Ta legendarna seria gier jest dobrze znana graczom, a teraz fani przenośnej konsoli będą mogli się zanurzyć w ten specyficzny świat. Przedsprzedaż jest już dostępna, a każda z części kosztuje 19,99 dolarów (równowartość ~94 złotych).

Bayonetta 3 także trafi na Nintendo

Tears of the Kingdom to nie jedyna duża produkcja, która trafi na Nintendo Switch. W październiku zadebiutuje Bayonetta 3, czyli gra akcji mocno nacechowana japońską kulturą. Walcząc w obronie świata będziemy przedzierać się przez setki przeciwników, a wszystko ma być okraszone przyjemnym, dynamicznym stylem walki.

Poprzednie części odniosły spory sukces, więc nic dziwnego, że PlatinumGames zdecydowało się na stworzenie kontynuacji. Nowa odsłona zagości na Switchu już 28 października, a przedsprzedaż rusza już teraz.

Pikmin doczeka się kontynuacji

Nintendo zapowiedziało także m.in. Pikmin 4, czyli kontynuację udanej strategii czasu rzeczywistego. Dzieło Shigeru Miyamoto sięga swoją historią aż od 2001 roku, kiedy to ukazała się pierwsza odsłona serii. Od tego czasu gra zdobyła popularność głównie ze względu na przyjemny gameplay, a polega na sterowaniu grupą sympatycznych stworków, Pikminów, i wykonywaniu kolejnych zadań.

Pikmin 4 nie dostało zbyt dużo uwagi na Nintendo Direct, co może nas trochę dziwić. Twórcy dostarczyli zaledwie 34-sekundowy trailer, a do tego nie podzielili się nawet konkretną datą premiery. Wiemy tylko, że w kolejną odsłonę tego RTS-a będziemy mogli zagrać na Nintendo Switch dopiero w 2023 roku.

Lubisz tańczyć? Sprawdź Just Dance

Fani spędzania wolnego czasu w aktywny sposób na pewno nie będą zawiedzeni przez kolejne ogłoszenie ze strony japońskiej firmy. 22 listopada tego roku dostaniemy Just Dance 2023 Edition, czyli nową, odświeżoną wersję hitu. Twórcy zapowiadają kilka zmian i regularne dodawanie nowej zawartości.

Po raz pierwszy w historii zatańczymy do BTS z Dynamite i innych hitów z najlepszych list przebojów. Dzięki nowym trybom, personalizacji, trójwymiarowym światom będziemy mogli się jeszcze lepiej bawić, a do tego kolejne piosenki oraz tryby mają być dodawane przez cały rok.

GoldenEye trafi do Nintendo Switch Online

Ten FPS wyszedł na świat jeszcze w ubiegłym wieku, gdyż zadebiutował w 1997 roku i bazuje na filmie z popularnej serii o Jamesie Bondzie. GoldenEye 007 z Nintendo 64 już wkrótce trafi na Nintendo Switch dla członków Nintendo Switch Online + Expansion Pack.

Ważną informacją jest to, że tytuł będzie wspierał grę online i pomimo tego, że graficznie oraz gameplayowo jest już mocno przestarzały, to i tak po reakcji fanów dało się odczuć, że są oni bardzo zainteresowani tą grą. Szykuje się mocne zagranie na sentymencie!