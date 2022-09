Mamy XXI wiek, a w Orange wciąż trzeba płacić za połączenie z infolinią

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ma zastrzeżenia do sposobu, w jaki Orange rozlicza swoich klientów z połączeń z telefoniczną obsługą klienta. Operatorowi grozi spora kara za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów.

UOKiK zaniepokoiły powtarzające się skargi dotyczące operatora Orange i tego, jak rozliczane są połączenia z Biurem Obsługi Klienta tej sieci oraz sieci nju mobile. Okazuje się, że klienci obarczani są opłatą za połączenie nawet wtedy, gdy w ramach abonamentu korzystają z nielimitowanych rozmów na numery komórkowe i stacjonarne. Co ciekawe, chodzi nie tylko o czas, który łączący się z infolinią poświęcają na rozmowę z konsultantem, ale także czas oczekiwania na połączenie z osobą obsługującą zgłoszenie – a ten potrafi się bardzo wydłużyć, jeśli akurat do operatora dzwoni więcej ludzi.

Część osób było zaskoczonych, że ich rachunek wzrósł w sytuacji, gdy opłacają opcję abonamentu no-limit. Jeden z użytkowników podaje:

Gdy np. usługa nie działa, tak jak teraz u mnie Tv – muszę zadzwonić i to zgłosić. Paradoksem jest to, że to ja muszę zapłacić za to, że zgłaszam u nich awarie na usługach które oni dostarczają. (…) czekam 20 minut na infolinii, a i tak nikt nie odebrał. A płacić za to będę musiał – dodam że pomimo tego że mam telefon w Orange – bez limitów do wszystkich – ale nie do biura obsługi Orange.