Erste Bank (dawn. Santander) pozwoli Ci zapłacić za zakupy w nowy sposób

Erste Bank (dawny Santander) udostępnia klientom nowy sposób płacenia za zakupy. Podobną propozycję wdrożył już m.in. Bank Pekao, a mBank zrobił to nieco inaczej.

Klienci Erste Banku mają teraz znacznie większy wybór metod płatności

Santander oficjalnie zamienił się w Erste Bank Polska w kwietniu 2026 roku. Teraz przedsiębiorstwo finansowe sukcesywnie wdraża udogodnienia dla klientów, w tym pozwala już m.in. na kupienie karty eSIM w aplikacji bankowej Erste. Teraz przyszedł czas na kolejną nowinkę – tym razem właściciele kont mogą zaopatrzyć się w pierścionki płatnicze, choć nie tylko.

Dotychczas Erste Bank Polska pozwalał swoim klientom na korzystanie z Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, Samsung Pay, Xiaomi Pay i Swatch Pay. Teraz do tej listy dołącza siódmy cyfrowy portfel – Fidesmo Pay, dzięki któremu możliwe jest płacenie za pośrednictwem urządzeń ubieralnych, w tym Tapster, Swatch, PagoPace, Laks czy eWear.

Jak wspomniał Przemysław Dukiel – dyrektor obszaru codzienne bankowanie w Erste Bank Polska – chcemy oferować rozwiązania, które łączą prostotę użytkowania i swobodę płacenia w różnych codziennych sytuacjach. Z badań przeprowadzonych dla Erste Banku wynika, że najchętniej klienci korzystaliby z pierścieni płatniczych w czasie wolnym np. podczas wakacji czy imprez.

Pierścień płatniczy Fidesmo Pay dostępny dla klientów Erste Bank Polska

Obrączki płatnicze oparte na Fidesmo Pay działają w infrastrukturze Visa i MasterCard. Co ważne, ringi funkcjonują podobnie do karty płatniczej, nie wymagają więc ładowania czy stałego połączenia ze smartfonem – konieczne jest wyłącznie jednorazowe sparowanie go z urządzeniem. Aby zapłacić pierścieniem wystarczy takowy zbliżyć do terminala.

Warto podkreślić, że tego typu sprzęt chroniony jest podobnymi zabezpieczeniami co karty zbliżeniowe, takimi jak tokenizacja i używanie zaszyfrowanego numeru karty. Ponadto w przypadku płatności powyżej 100 złotych wymagane jest wpisanie PIN-u na terminalu.

Aby połączyć obrączkę płatniczą z kartą wystarczy pobrać aplikację Fidesmo Pay lub Tapster (obsługiwaną przez system Fidesmo Pay) i zarejestrować się. Następnie konieczne jest sparowanie ringa poprzez zbliżenie go do smartfona, dodanie karty oraz wprowadzenie danych użytkownika i danych z karty bankowej. W ostatnim kroku należy już tylko ponownie zbliżyć obrączkę do smartfona w celu sparowania, zaakceptowć regulamin oraz uwierzytelnić tożsamość wybraną metodą.