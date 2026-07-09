Nowy, w pełni elektryczny Mercedes-AMG CLA 45 4Matic+, został oficjalnie pokazany. To naprawdę szybki, ale niestety też ciężki samochód.
Nowy Mercedes-AMG CLA 45 4Matic+ jest elektryczny
W 2025 roku poznaliśmy elektrycznego Mercedesa CLA, natomiast teraz producent pochwalił się jego topową wersją nazwaną Mercedes-AMG CLA 45 4Matic+. Co prawda po otworzeniu maski zobaczymy 101-litrowy bagażnik zamiast 2-litrowej, mocarnej jednostki benzynowej, jak w poprzednich generacjach, ale łącznie do dyspozycji oddano aż trzy silniki elektryczne (dwa na tylnej osi, jeden na przedniej).
Nowy Mercedes-AMG CLA 45 4Matic+ oferuje maksymalną moc na poziomie aż 680 KM, co jest najlepszym wynikiem w historii modelu CLA. Z kolei maksymalny moment obrotowy to 1759 Nm. Prawdziwe przyspieszenie od 0 do 100 km/h wynosi 3,0 s – niektórzy podają 2,7 s, ale jest to wynik osiągnięty metodą „1-foot rollout”, która stosowana jest w nudnych, amerykańskich wyścigach, polegających na pokonaniu prostego odcinka. Z kolei prędkość maksymalna wynosi 250 km/h (270 km/h z pakietem AMG Dynamic Plus).
Samochód, mimo wyraźnie sportowych aspiracji, ma sprawdzić się również na co dzień – wystarczy, że kierowca aktywuje tryb Comfort. Podejrzewam jednak, że większym zainteresowaniem będzie cieszył się tryb AMGFORCE S+, mimo iż jest tworem naprawdę sztucznym. Otóż po jego aktywacji możliwa jest symulacja dźwięku 4-cylindrowego silnika AMG, drgania foteli i nawet zmiany biegów. Wówczas zestaw wskaźników prezentuje obrotomierz i wskaźnik biegu.
Mercedes-AMG CLA 45 4Matic+, tak samo jak zwykłe wersje elektrycznego CLA, oferuje architekturę 800 V i szybkie ładowanie – 800 V, 330 kW i 22 min od 10 do 80%. Akumulator o pojemności netto 94 kWh powinien pozwolić na przejechanie nieco ponad 670 km.
Te wszystkie liczby wyglądają zdecydowanie dobrze. Szkoda, że tego samego nie można powiedzieć o wadze, która przekracza 2,2 tony. Trochę przerażające, że samochód, który przecież nie jest nawet przedstawicielem segmentu D, waży tyle, co jeszcze niedawno limuzyny segmentu F, a mówimy o usportowionym modelu.
Specyfikacja Mercedes-AMG CLA 45 4Matic+
Nowy Mercedes-AMG CLA 45 4Matic+ będzie oferowany w dwóch wariantach – limuzyna i Shooting Brake. Ich specyfikacja przedstawia się następująco:
|Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ Limuzyna
|Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ Shooting Brake
|Wymiary (dł./szer./wys.)
|4742 / 1859 / 1469 mm
|4742 / 1859 / 1471 mm
|Rozstaw osi
|2790 mm
|2790 mm
|Masa własna
|2280 kg
|2295 kg
|Silniki
|trzy silniki elektryczne o strumieniu osiowym
|trzy silniki elektryczne o strumieniu osiowym
|Moc maksymalna
|680 KM
|680 KM
|Moc ciągła silników elektrycznych
|612 KM
|612 KM
|Maksymalny moment obrotowy
|1759 Nm
|1759 Nm
|Przyspieszenie 0-100 km/h
|3,0 s
|3,0 s
|Prędkość maksymalna
|250 km/h (270 km/h z pakietem AMG Dynamic Plus)
|250 km/h (270 km/h z pakietem AMG Dynamic Plus)
|Akumulator (netto)
|94 kWh
|94 kWh
|Maksymalna moc ładowania AC
|22 kW
|22 kW
|Maksymalna moc ładowania DC
|330 kW
|330 kW
|Zasięg w cyklu mieszanym
|nieco ponad 670 km
|nieco ponad 640 km
|Pojemność bagażnika
|405 l
|455 l
|Pojemność frunka
|101 l
|101 l
Na szczegóły dotyczące dostępności w Polsce, a także na cennik musimy jeszcze trochę poczekać.