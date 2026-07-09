Nowy, w pełni elektryczny Mercedes-AMG CLA 45 4Matic+, został oficjalnie pokazany. To naprawdę szybki, ale niestety też ciężki samochód.

Nowy Mercedes-AMG CLA 45 4Matic+ jest elektryczny

W 2025 roku poznaliśmy elektrycznego Mercedesa CLA, natomiast teraz producent pochwalił się jego topową wersją nazwaną Mercedes-AMG CLA 45 4Matic+. Co prawda po otworzeniu maski zobaczymy 101-litrowy bagażnik zamiast 2-litrowej, mocarnej jednostki benzynowej, jak w poprzednich generacjach, ale łącznie do dyspozycji oddano aż trzy silniki elektryczne (dwa na tylnej osi, jeden na przedniej).

Nowy Mercedes-AMG CLA 45 4Matic+ oferuje maksymalną moc na poziomie aż 680 KM, co jest najlepszym wynikiem w historii modelu CLA. Z kolei maksymalny moment obrotowy to 1759 Nm. Prawdziwe przyspieszenie od 0 do 100 km/h wynosi 3,0 s – niektórzy podają 2,7 s, ale jest to wynik osiągnięty metodą „1-foot rollout”, która stosowana jest w nudnych, amerykańskich wyścigach, polegających na pokonaniu prostego odcinka. Z kolei prędkość maksymalna wynosi 250 km/h (270 km/h z pakietem AMG Dynamic Plus).

Samochód, mimo wyraźnie sportowych aspiracji, ma sprawdzić się również na co dzień – wystarczy, że kierowca aktywuje tryb Comfort. Podejrzewam jednak, że większym zainteresowaniem będzie cieszył się tryb AMGFORCE S+, mimo iż jest tworem naprawdę sztucznym. Otóż po jego aktywacji możliwa jest symulacja dźwięku 4-cylindrowego silnika AMG, drgania foteli i nawet zmiany biegów. Wówczas zestaw wskaźników prezentuje obrotomierz i wskaźnik biegu.

Mercedes-AMG CLA 45 4Matic+, tak samo jak zwykłe wersje elektrycznego CLA, oferuje architekturę 800 V i szybkie ładowanie – 800 V, 330 kW i 22 min od 10 do 80%. Akumulator o pojemności netto 94 kWh powinien pozwolić na przejechanie nieco ponad 670 km.

Te wszystkie liczby wyglądają zdecydowanie dobrze. Szkoda, że tego samego nie można powiedzieć o wadze, która przekracza 2,2 tony. Trochę przerażające, że samochód, który przecież nie jest nawet przedstawicielem segmentu D, waży tyle, co jeszcze niedawno limuzyny segmentu F, a mówimy o usportowionym modelu.

Specyfikacja Mercedes-AMG CLA 45 4Matic+

Nowy Mercedes-AMG CLA 45 4Matic+ będzie oferowany w dwóch wariantach – limuzyna i Shooting Brake. Ich specyfikacja przedstawia się następująco:

Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ Limuzyna Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ Shooting Brake Wymiary (dł./szer./wys.) 4742 / 1859 / 1469 mm 4742 / 1859 / 1471 mm Rozstaw osi 2790 mm 2790 mm Masa własna 2280 kg 2295 kg Silniki trzy silniki elektryczne o strumieniu osiowym trzy silniki elektryczne o strumieniu osiowym Moc maksymalna 680 KM 680 KM Moc ciągła silników elektrycznych 612 KM 612 KM Maksymalny moment obrotowy 1759 Nm 1759 Nm Przyspieszenie 0-100 km/h 3,0 s 3,0 s Prędkość maksymalna 250 km/h (270 km/h z pakietem AMG Dynamic Plus) 250 km/h (270 km/h z pakietem AMG Dynamic Plus) Akumulator (netto) 94 kWh 94 kWh Maksymalna moc ładowania AC 22 kW 22 kW Maksymalna moc ładowania DC 330 kW 330 kW Zasięg w cyklu mieszanym nieco ponad 670 km nieco ponad 640 km Pojemność bagażnika 405 l 455 l Pojemność frunka 101 l 101 l

Na szczegóły dotyczące dostępności w Polsce, a także na cennik musimy jeszcze trochę poczekać.