PKO BP wdraża nowe usługi. Przydatne na co dzień i na wakacjach

Klienci PKO Banku Polskiego zyskują dostęp do kilku nowych usług. Jedna z funkcji będzie szczególnie przydatna, jeśli planujesz zagraniczne wakacje.

Internet za granicą – teraz łatwo wykupisz go w PKO BP

PKO Bank Polski rozszerza swoją ofertę o kolejne praktyczne funkcje w swoim serwisie internetowym oraz aplikacji mobilnej IKO. Jedną z najważniejszych jest wdrożenie wirtualnej karty SIM (eSIM), dzięki której łatwo wykupisz tani internet za granicą bez konieczności poszukiwania lokalnych kart. Rozwiązanie to szczególnie ułatwi życie tym podróżnikom, którzy planują wyjechać poza granice Unii Europejskiej, w tym m.in. do Turcji, USA, Wielkiej Brytanii czy Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Klienci PKO BP mogą indywidualnie wybierać rozmiar pakietu transmisji danych oraz region lub kraj, do którego podróżują. W ofercie banku znajdziesz pakiety od 1 do 10 GB, a także wariant nielimitowany. Ponadto paczki internetu mogą obejmować cały region np. Europę, Afrykę, Azję i Pacyfik, Amerykę Północną i Południową oraz wersję globalną.

Jak aktywować kartę eSIM w PKO BP w aplikacji IKO krok po kroku? (screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Aby wykupić kartę eSIM w serwisie iPKO należy zalogować się do serwisu, kliknąć w zakładkę Oferta, a następnie Usługi i zakupy i kliknąć w opcję eSIM. Z kolei w aplikacji mobilnej IKO wystarczy w dolnym menu stuknąć w zakładkę Oferta, wybrać Usługi i zakupy, a następnie eSIM. Po zakupie wybranego pakietu konieczne jest aktywowanie karty na urządzeniu. Można to zrobić za pomocą kodu aktywacyjnego lub kodu QR. Cała instrukcja zostanie przekazana użytkownikowi mailowo, a także jest dostępna w aplikacji IKO i serwisie iPKO.

Dostępne pakiety internetu na eSIM (screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Jedno zdjęcie wystarczy, aby potwierdzić przelew w PKO BP

Poza wdrożeniem eSIM, PKO Bank Polski udostępnił też nową metodę uwierzytelniania przelewów w aplikacji IKO. Klienci mogą potwierdzać przelewy za pomocą selfie. Wystarczy wykonać zgodne z instrukcją zdjęcie. Po poprawnym potwierdzeniu przelew zostaje automatycznie zrealizowany.

Warto wspomnieć, że PKO BP uzupełniło też listę ofert specjalnych. W zakładce Usługi i zakupy klienci znajdą 5-procentowy rabat na pakiety dynamiczne Lot + Hotel: „Wakacje” i „City Break” w eSky.pl. Przypomnę, iż ten znany bank sukcesywnie rozszerza kategorię usług dodatkowych. W lutym 2025 roku do listy ofert PKO BP dołączyły subskrypcje Rzeczpospolitej i Parkietu, ale w sekcji Usługi i zakupy znajdziecie znacznie więcej, w tym kody do kin, Legimi, Onet Premium czy Canal+ online.

PKO Bank Polski pochwalił się też, że zdobył tytuł Top Employer i awansował z 10. na 7. miejsce. Jest to międzynarodowy, prestiżowy certyfikat, który przyznawany jest firmom oferującym swoim pracownikom wysokie standardy, dobre warunki pracy oraz rozwój zespołu.