Revolut udostępnia w Polsce… eSIM

Revolut można nazywać superaplikacją, ponieważ oferuje nie tylko usługi „typowo bankowe” (czyli prowadzenie konta, karty debetowe i kredytowe oraz kredyty), ale też szereg innych, jak cashback i ubezpieczenia, a także możliwość zarezerwowania noclegów i przekazania darowizny na cele charytatywne. Teraz do tej listy dodano zaskakującą nowość – eSIM.

eSIM w Revolut

eSIM został udostępniony w pierwszej kolejności dla klientów w Wielkiej Brytanii już w lutym 2024 roku. Zapytaliśmy wówczas polski oddział Revolut, czy będzie on dostępny również w Polsce. Odpowiedź nie dawała 100% pewności, ale nadzieję już tak. I dziś okazuje się, że nie była ona płonna.

Polski oddział oficjalnie poinformował bowiem, że od dziś również klienci w Polsce mogą skorzystać z eSIM. O ile jednak Revolut jest już dla wielu osób „głównym bankiem”, o tyle nie stanie się „głównym operatorem”, gdyż oferta związana z eSIM nie obejmuje rozmów, SMS-ów i MMS-ów, a wyłącznie internet.

Oferta eSIM w Revolut

W ramach nowej usługi klienci mogą wykupić pakiet internetu w Polsce lub w roamingu za granicą. Jeśli chodzi o ten pierwszy, to ceny nie są szczególnie atrakcyjne, gdyż najtańszy pakiet – 1 GB – kosztuje 20 złotych, a najdroższy – 20 GB – 90 złotych. To zdecydowanie za wysokie ceny, aby opłacało się skorzystać z tej oferty.

Podobnie jest w przypadku pakietów internetu w roamingu w Unii Europejskiej. Na przykład 1 GB do wykorzystania w Grecji kosztuje 20 złotych, 3 GB – 45 złotych, a 5 GB – 60 złotych. Za 20 GB trzeba natomiast zapłacić… 195 złotych. W czasach, gdy każdy operator zapewnia pakiet GB do wykorzystania w UE w ramach każdej oferty, także i w tym obszarze eSIM w Revolut nie będzie dla klientów w Polsce atrakcyjny.

8.5 Ocena

Zupełnie inaczej sytuacja wygląda już w przypadku krajów spoza Unii Europejskiej. Jadąc do nich, mieszkańcy Polski mają do wyboru albo wyłączyć komórkową transmisję danych lub wykupić zwykle drogi pakiet. Tutaj eSIM w Revolut może być już zdecydowanie bardziej atrakcyjny. Co ważne: można wykupić pakiet internetu do wykorzystania w konkretnym kraju (na przykład Chinach) lub regionie (Azja i Pacyfik, Europa, Ameryka Północna) oraz globalny (108 krajów).

źródło: Revolut

Aby jednak skorzystać z eSIM w Revolut, należy mieć smartfon, obsługujący eSIM. Wciąż nie jest on standardem w urządzeniach, ale staje się coraz powszechniejszy.

Revolut przygotował też ofertę powitalną – wszyscy klienci, którzy aktywują eSIM przed 1 maja 2024 roku, otrzymają jednorazową paczkę 100 MB za darmo (do wykorzystania w Europie). Z kolei użytkownicy pakietu Ultra dostaną bez dodatkowych opłat 3 GB co miesiąc do wykorzystania na całym świecie.

