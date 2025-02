Jeden numer, dwa urządzenia. Kto oferuje MultiSIM w Polsce i u kogo się opłaca?

Wirtualne karty eSIM zyskują na popularności. Dzięki nim dostępna jest też świetna opcja w postaci MultiSIM, pozwalająca na korzystanie z tego samego numeru i pakietu na więcej niż jednym urządzeniu. To sprawia, że możesz na przykład odbierać połączenia na ten sam numer albo w telefonie, albo w smartwatchu i nie muszą być ze sobą połączone przez Bluetooth. Którzy operatorzy w Polsce oferują takie rozwiązanie i u kogo MultiSIM opłaca się najbardziej?

Zanim skupimy się na usłudze MultiSIM, warto odpowiedzieć sobie na pytanie podstawowe, a więc o to…

Co to jest eSIM?

Tutaj sprawa jest prosta: eSIM to nic innego jak cyfrowa wersja karty SIM. Zastępuje tę fizyczną – to znaczy, że w momencie jej aktywacji dezaktywacji ulega tradycyjna karta SIM (o ile takowa wcześniej była w naszym posiadaniu). Zasada jest bowiem taka, że jeden numer może być przypisany tylko do jednego urządzenia.

Nazwa stanowi skrót od embedded SIM (Subsciber Identity Module), czyli osadzony SIM (moduł tożsamości abonenta). Korzyści są takie, że kartę można zainstalować nawet na małych i nierozbieralnych urządzeniach (jak smartwatch), że nie da się jej zgubić albo zniszczyć, a przy okazji że nie zużywa się przy tym bez potrzeby plastiku i naturalnych zasobów.

A co to jest MultiSIM?

MultiSIM – zwany też u niektórych operatorów Ekstra kartą eSIM lub Dodatkową kartą eSIM – idzie o krok dalej. Jest to bowiem duplikat podstawowej karty, z którego można korzystać równolegle z nią. Innymi słowy: pozwala na jednoczesne używanie jednego numeru (i jednego pakietu usług abonamentowych) na więcej niż jednym urządzeniu. Możesz więc dzwonić, wysyłać wiadomości i korzystać z internetu w ramach tego samego abonamentu na kilku swoich sprzętach.

MultiSIM brzmi świetnie, szczególnie jeśli chcesz móc korzystać z jednego numeru na smartfonie i smartwatchu. Niestety, musisz mieć świadomość kilku ograniczeń. Przede wszystkim żaden operator w Polsce nie oferuje duplikatu działającego w roamingu. Poza tym standardem jest brak synchronizacji wiadomości SMS/MMS. Prawie zawsze trzeba też liczyć się z dodatkową opłatą.

Po co MultiSIM? Jakie są zalety?

Właściwie odpowiedziałem na to już wyżej. MultiSIM sprawia, że można używać tego samego numeru i korzystać z tego samego pakietu na różnych urządzeniach. Najpowszechniejszy scenariusz zakłada instalację dodatkowej karty eSIM w smartwatchu, dzięki czemu można na przykład prowadzić rozmowy głosowe z poziomu zegarka, nawet poza zasięgiem Bluetootha.

Inna opcja to wspólny numer telefonu dzielony przez dwie osoby, które poza tym chcą mieć dwa osobne urządzenia. Wreszcie, dodatkowa karta SIM umożliwia również wykorzystywanie pakietu internetowego na kilku niezależnych urządzeniach – niektórzy operatorzy pozwalają na przykład na zainstalowanie jej w routerze, co ma sens przede wszystkim wtedy, gdy mamy wykupiony abonament z nielimitowanym internetem albo po prostu ofertę z dużym pakietem danych mobilnych.

Kto oferuje MultiSIM w Polsce?

W Polsce usługę MultiSIM oferuje trzech dużych operatorów: Orange, Play i T-Mobile. Zdecydowanie najlepiej w tej kategorii wypada ten pierwszy. Oprócz tego z usługi można też skorzystać u dwóch mniejszych operatorów, ale o tym za chwilę.

MultiSIM w Orange – najlepsza oferta w Polsce (przynajmniej w Wielkiej Czwórce)

Pomarańczowi jako jedyni oferują pełen zakres usług na obu kartach, z tym tylko zastrzeżeniem, że duplikat nie działa w roamingu, a SMS-y i MMS-y nie są synchronizowane.

Oznacza to, że wiadomości przychodzące pojawiają się na obu urządzeniach, ale odczytanie ich na jednym nie powoduje zmiany statusu na drugim. Pomiędzy urządzeniami może też nie dochodzić do przesyłania wiadomości wychodzących – chyba że zadziała funkcja synchronizacji oferowana przez samych producentów sprzętu.

Zobacz ofertę Ekstra karta eSIM w Orange.

A tak działa MultiSIM w Play i MultiSIM w T-Mobile

W przypadku sieci Play i T-Mobile nawet pojawianie się wiadomości przychodzących nie jest zapewniane przez operatorów (może do niej dojść tylko jeśli zaoferują to producenci sprzętu).

Jak podają Fioletowi na swojej stronie: w przypadku jeśli telefon będzie rozłączony z zegarkiem, na zegarek SMS-y i MMS-y przychodzące nie będą przekazywane. Wysyłanie SMS-ów i MMS-ów zależy natomiast od producenta danego urządzenia.

Z kolei T-Mobile na stronie wspomina jedynie o możliwości wykonywania i odbierania połączeń na kilku urządzeniach.

MultiSIM (źródło: T-Mobile)

I jeszcze jedna rzecz, której trzeba być świadomym. Aktualnie (w lutym 2025 roku) Play – jako jedyny z tej trójki – nie pozwala na korzystanie z usługi MultiSIM na smartwatchach z rodziny Apple Watch. Zapowiada, że ulegnie to zmianie jeszcze w pierwszej połowie 2025 roku, ale do momentu publikacji sytuacja się nie zmieniła.

Ile kosztuje MultiSIM u głównych operatorów w Polsce?

Tymczasem pogadajmy o pieniądzach… Choć oferty się różnią, cena w każdym przypadku jest dokładnie taka sama. Za dostęp do usługi MultiSIM u polskich operatorów trzeba płacić 9 złotych miesięcznie. Do tego trzeba też mieć wykupiony abonament (i wyłącznie abonament, bo MultiSIM nie działa w ofertach na kartę czy subskrypcyjnych) u danego operatora.

Usługa MultiSIM działa też u mniejszych operatorów

Niedawno usługę MultiSIM do swojej oferty wprowadził również operator Virgin Mobile. Jako że należy on do sieci Play, oferta jest dokładnie taka sama jak u Fioletowych, więc nie będę duplikował podanych wyżej informacji.

Zobacz ofertę MultiSIM w Virgin Mobile.

Zdecydowanie jednak warto pochylić się nad ofertą innego operatora…

MultiSIM w Orange Flex – bez konkurencji

Na tle całej konkurencji pozytywnie wyróżnia się subskrypcyjna oferta Orange Flex i to z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że MultiSIM jest tu całkowicie bezpłatny. Po drugie: bo to, ile dodatkowych kart eSIM możesz zamówić, zależy od tego, jaki pakiet masz wykupiony:

plan 75 GB za 35 złotych miesięcznie to 1 dodatkowa karta,

plan 150 GB za 50 złotych miesięcznie to 2 dodatkowe karty,

a plan UNLMTD za 80 złotych miesięcznie to 3 dodatkowe karty.

Dodatkową kartę eSIM możesz zainstalować w smartwatchu – na potrzeby rozmów telefonicznych albo w routerze – by utworzyć bardziej lub mniej rozległą sieć Wi-Fi bazującą na danych komórkowych. Oczywiście może to być też drugi telefon lub tablet.

Zobacz ofertę Dodatkowa karta SIM w Orange Flex.

A kto oferuje eSIM w Polsce?

W tej chwili to już chyba oczywiste, ale dodam dla porządku, że Orange, Play i T-Mobile, jak również Virgin Mobile i Orange Flex oferują też karty eSIM. Wirtualną kartę pozwala również zamówić ostatni z Wielkiej Czwórki, czyli Plus, a poza nimi wyrobienie cyfrowej wersji karty SIM umożliwiają również:

Heyah,

Lycamobile,

Mobile Vikings,

Nju Mobile,

Otvarta*,

Red Bull Mobile.

Przy Otvartej pojawiła się gwiazdka, ponieważ – jako jedyny operator w tym zestawieniu – nie oferuje wydania lub wymiany karty na eSIM za darmo. U niego kosztuje to 5 złotych – nie jest to może tragedia, ale jednak wypada to odnotować.