Laptopy ASUS ROG Strix SCAR 2023 już w Polsce. Wydajność i ceny zwalają z nóg

Laptopy gamingowe z roku na rok stają się potężniejsze, a to dzięki kolejnym generacjom procesorów i kart graficznych, będących w stanie zapewnić wydajność podobną do stacjonarnych komputerów. ASUS pokazał światu swoje najnowsze laptopy ROG Strix SCAR na początku 2023 roku, a teraz wchodzą one do Polski.

ASUS ROG Strix SCAR 16 i SCAR 18. Wydajność przede wszystkim

Topowe laptopy ASUSA z serii ROG są naprawdę potężne, a to wszystko dzięki komponentom, które zaimplementował w środku tajwański gigant technologiczny. Sercem obu modeli jest najszybszy procesor Intel Core 13. generacji, czyli i9-13980HX wyposażony w 24 rdzenie (8P + 16E) i 32 wątki, wspierany przez kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4090 o mocy 175 W. Sprzęt w trybie Dynamic Boost jest w stanie osiągnąć moc 240 W, generując potężną wydajność w grach komputerowych i programach.

ROG Strix SCAR 16 (źródło: ASUS)

Co więcej, karta ma do dyspozycji przełącznik MUX, mający na celu zaoferować maksymalną liczbę klatek na sekundę, gdy laptopy ASUS ROG Strix SCAR podpięte są do prądu. Nie jest tajemnicą, że sprzęt tego typu generuje masę ciepła i z tego względu ASUS zaimplementował w laptopach nowy system chłodzenia z trzema wentylatorami, większym radiatorem i siedmioma ciepłowodami. Zamiast pasty termoprzewodzącej dla układów zastosowano ciekły metal.

Laptopy mają do dyspozycji 16- lub 18-calowy wyświetlacz ROG Nebula w proporcjach 16:10 o maksymalnej rozdzielczości WQXGA (2560×1600 pikseli), maksymalnym odświeżaniu na poziomie 240 Hz i 100% pokryciem barw DCI-P3. Podstawowy ROG Nebula oferuje jasność 500 nitów, ale 16-calowy ROG Strix SCAR jest też dostępny w opcji z ekranem ROG Nebula HDR, bazującym na technologii MiniLED, z jasnością do 1100 nitów.

Topowa wydajność wiąże się z ogromną ceną

Flagowy sprzęt wypełniony po brzegi najnowszymi technologiami nigdy nie należał do najtańszych. Laptop ten bez problemu powinien zaoferować wydajność połączenia desktopowych Intel Core i9-12900K i RTX 3090, a to przecież urządzenie, które można wrzucić do plecaka. Chociaż w tym aspekcie możemy być jeszcze bardziej zaskoczeni – karty RTX 4000 mają podwójny kodek AV1 i oferują technologię generowania FPS i DLSS 3. Ten aspekt należy przetestować!

ROG Strix SCAR 18 (źródło: ASUS)

Jak wyglądają ceny? No, tanio nie jest – 16-calowy ASUS ROG Strix SCAR 16 z i9-13980HX, RTX 4090, 32 GB RAM i 2 TB SSD ma kosztować 20999 złotych, natomiast 18-calowy ROG Strix SCAR 18 w tej samej konfiguracji – 22099 złotych.