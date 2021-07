T-Mobile zapowiada intensywną rozbudowę sieci 5G. Czyżby operator chciał dogonić konkurencję?

Coraz więcej mieszkańców Polski ma dostęp do technologii 5G. Każdy operator sukcesywnie modernizuje i rozbudowuje swoją infrastrukturę, aby dostarczyć sieć piątej generacji do jak największej liczby potencjalnych klientów. T-Mobile poinformowało właśnie, że teraz znacznie przyspieszyło ten proces.

Sieć 5G jest już dostępna w Polsce

Operatorzy w Polsce wciąż z niecierpliwością czekają, aż Urząd Komunikacji Elektronicznej ogłosi nową aukcję częstotliwości z zakresu 3,4 GHz – 3,8 GHz, przeznaczonych dla sieci piątej generacji. Jednocześnie nie siedzą z założonymi rękami, tylko uruchamiają technologię 5G na już dostępnych pasmach, tj. 2100 MHz i 2600 MHz, na coraz większą skalę (to ostatnie wykorzystuje jedynie Plus, pozostała trójka z Wielkiej Czwórki to pierwsze).

Mimo iż niektórzy uważają, że sieć piątej generacji dostarczana na częstotliwościach do tej pory wykorzystywanych przez 4G LTE nie jest „prawdziwym 5G”, to w rzeczywistości nic nie stoi na przeszkodzie, aby zrobić refarming pasm i uruchomić technologię 5G na 2100 MHz oraz 2600 MHz. To bowiem zupełnie naturalny proces, stosowany również w przypadku sieci poprzednich generacji.

T-Mobile zapowiada intensywną rozbudowę sieci 5G

W ostatnim czasie mogliśmy usłyszeć, że 5G Plusa obejmuje swoim zasięgiem już ponad 13 mln mieszkańców Polski, a Play do końca lipca stanie się największą siecią 5G w Polsce (aktualnie takim tytułem mianuje się właśnie T-Mobile).

Okazuje się, że T-Mobile wcale nie zamierza biernie się temu przyglądać, bowiem również intensywnie rozbudowuje swoją sieć 5G. Operator poinformował dziś, że od początku lipca 2021 roku co tydzień zamierza uruchamiać ponad 120 nowych stacji 5G.

Można było odnieść wrażenie, że do tej pory 5G T-Mobile zostawało w tyle, ponieważ według ostatnich danych, w pierwszym kwartale 2021 roku sieć piątej generacji tego operatora obejmowała zasięgiem zaledwie 6,3 mln mieszkańców Polski i była dostarczana do klientów przez ~1650 stacji bazowych.

Ciekawe, czy Play spodziewał się takiego posunięcia T-Mobile. Niewykluczone, że szybka rozbudowa jego infrastruktury 5G utrudni (albo wręcz uniemożliwi) odebranie konkurentowi tytułu największej sieci 5G w Polsce. Walka trwa.