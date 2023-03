Promocja na Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzn: kup komputer PREDATOR i odbierz laptop w prezencie

Dziś jest Dzień Kobiet. Pojutrze, 10 marca, swoje święto będą mieli również mężczyźni. Z tej okazji przygotowano promocję, w ramach której możecie otrzymać laptop za darmo, jeśli wcześniej kupicie komputer marki PREDATOR. Co dokładnie trzeba zrobić, aby dostać go w prezencie?

Prezentem jest laptop Acer Chromebook 315

W ramach opisywanej promocji możecie dostać w prezencie laptop Acer Chromebook 315, który producent wycenia na 1799 złotych. Pracuje on na systemie ChromeOS – Kasia sprawdziła, jak sprawdza się on na co dzień, więc jeśli chcecie dowiedzieć się, czy spełni Wasze oczekiwania, polecamy lekturę artykułu na temat ChromeOS na Acerze Chromebook 315 na Tabletowo.pl.

fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl

Laptop, oprócz systemu ChromeOS, oferuje matowy wyświetlacz LED IPS o przekątnej 15,6 cala i rozdzielczości Full HD 1920×1080 pikseli oraz 8 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej typu eMMC. Jego sercem jest procesor Intel Celeron N4020 1,1-2,8 GHz wraz z układem graficznym Intel UHD Graphics 600. Acer Chromebook 315 obsługuje łączność Bluetooth 5.0 i WiFi 5, a jego zasilaniem zajmuje się akumulator o pojemności 4471 mAh. Całość waży 1,6 kg.

Promocja na Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzn – jak dostać laptop za darmo?

Akcja promocyjna trwa od 6 do 12 marca 2023 roku – w tym okresie należy kupić laptop lub komputer stacjonarny marki PREDATOR objęty promocją (ich listę znajdziecie poniżej) w sklepie Media Expert. Następnie w ciągu 14 dni od daty zakupu musicie wypełnić formularz zgłoszeniowy na dedykowanej stronie internetowej – trzeba w nim podać:

imię i nazwisko,

adres e-mail,

numer telefonu,

adres (na który zostanie wysłana nagroda),

numer seryjny i model zakupionego urządzenia.

Ponadto wymagane jest załączenie zdjęcia lub skanu dowodu zakupu oraz wyciętej etykiety z pudełka wraz z numerem seryjnym urządzenia. Organizator promocji zastrzega, że faktura proforma nie będzie brana pod uwagę przy weryfikacji zgłoszenia.

Po wypełnieniu wszystkich pól i wgraniu wymaganych plików musicie jeszcze zaznaczyć wszystkie trzy okienka na końcu formularza zgłoszeniowego – bez tego nie będziecie mogli pomyślnie wysłać swojego zgłoszenia.

Lista laptopów i komputerów PREDATOR objętych promocją:

PREDATOR ORION 3000 PO3-630 PO3-630 / DG.E2CEP.00D PO3-630 / DG.E2CEP.002 PO3-630 / DG.E2CEP.003 PO3-630 / DG.E2EEP.007 PO3-630 / DG.E2CEP.007

PREDATOR ORION 3000 PO3-640 PO3-640 / DG.E2WEP.006 PO3-640 / DG.E2WEP.007 PO3-640 / DG.E2WEP.004 PO3-640 / DG.E2WEP.008

PREDATOR ORION 3000 PO5-640 PO5-640 / DG.E2UEP.001 PO5-640 / DG.E2UEP.004

PREDATOR HELIOS 300 17″ PH317-55 PH317-55-76LT / NH.QB7EP.009 PH317-55-76XL / NH.QB6EP.002 PH317-55-95F6 / NH.QB6EP.007 PH317-55-991Z / NH.QB7EP.00H PH317-55-72EE / NH.QB6EP.005 PH317-55-98B4 / NH.QB6EP.009 PH317-55-77UB / NH.QB7EP.00D PH317-55-76WN / NH.QB7EP.00F

PREDATOR HELIOS 300 15″ PH315-53 / PH315-54 PH315-53 / NH.QAVEP.004 PH315-53-73QQ / NH.QAUEP.002 PH315-53-73L0 / NH.QAVEP.005 PH315-53-7175 / NH.QAVEP.006 PH315-53-797D / NH.QAVEP.003 PH315-54-71YL / NH.QC1EP.005 PH315-54-73VX / NH.QC1EP.009 PH315-54-73EC / NH.QC2EP.00E PH315-54-94F3 / NH.QC2EP.00G PH315-54-775R / NH.QC1EP.00E PH315-54-91DD / NH.QC2EP.00F PH315-54-93GW / NH.QC1EP.00M PH315-54-917J / NH.QC1EP.00K

PREDATOR HELIOS 300 15″ PH315-55 PH315-55-78LD / NH.QGPEP.001 PH315-55-74FG / NH.QGPEP.002 PH315-55-76X4 / NH.QFTEP.004 PH315-55-783C / NH.QFTEP.003 PH315-55-752Y / NH.QGPEP.003 PH315-55-72VQ / NH.QFTEP.001 PH315-55-709S / NH.QFTEP.002

PREDATOR HELIOS 500 PT516-51S / PT516-52S PT516-51S-71EG / NH.QAJEP.003 PT516-51S-98SU / NH.QAKEP.005 PT516-51S-78FG / NH.QAKEP.001 PT516-51S-90G4 / NH.QAKEP.008 PT516-52S-743Q / NH.QFREP.001 PT516-52S-91X5 / NH.QFREP.002 PT516-52S-99L1 / NH.QFQEP.006 PT516-52S-9196 / NH.QFQEP.005 PT516-52S-97WB / NH.QFQEP.004

PREDATOR TRITON 300 SE PT314-515 PT314-51S-55FA / NH.QBJEP.004 PT314-51S-753T / NH.QBJEP.007

PREDATOR HELIOS 300 15″ PT315-53 PT315-53-78HJ / NH.QDTEP.006 PT315-53-714U / NH.QDSEP.006 PT315-53-77LP / NH.QDTEP.005 PT315-53-72SU / NH.QDTEP.008

PREDATOR HELIOS 300 PH317-56 PH317-56-78LP / NH.QGFEP.002

PREDATOR HELIOS 300 15 PH315-555 PH315-55S / NH.QJ1EP.001



Regulamin akcji promocyjnej „Chromebook na Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzn”