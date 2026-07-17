Ten inteligentny pierścień może być jednym z najciekawszych od lat

Na rynku pojawił się nowy inteligentny pierścień, który może zmienić zasady gry. Ma oferować pomiar ważnego parametru zdrowia, jednak w inny sposób niż robią to konkurenci.

Nowy inteligentny pierścień może zmienić rynek urządzeń wearable

Przez ostatnie lata rynek smart ringów nieco urósł. Pod koniec czerwca 2026 roku Samsung potwierdził, że pracuje nad Galaxy Ring drugiej generacji. Swoje urządzenia sukcesywnie rozwija również Ultrahuman – z zaprezentowanym w marcu 2026 roku modelem Ultrahuman Ring Pro na czele – oraz Oura, która zdążyła już wprowadzić na rynek piątą generację inteligentnego pierścienia. Oczywiście do sprzedaży trafiły też tańsze alternatywy smart ringów produkcji marek, takich jak Colmi, Rollme, Bemi czy też nieco droższe opracowane przez Amazfit, Niceboy i RingConn.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Jaki smart ring wybrać? I czy w ogóle warto go kupić?

Teraz na rynek smart ringów wkracza Vital Signals – amerykańska marka zajmująca się innowacyjnymi rozwiązaniami z obszaru technologii medycznych. Firma oficjalnie zaprezentowała inteligentny pierścień Signal Ring, który ma wyznaczyć nowy standard pomiaru ciśnienia w urządzeniach typu wearable.

Signal Ring (źródło: Vital Signals)

Podczas gdy konkurencyjne ringi zajmują się rejestrowaniem trendów w zmianach ciśnienia, Signal Ring ma zaoferować konkretne pomiary ciśnienia krwi. Producent deklaruje, że sprzęt nie wymaga zakładania mankietu czy kalibracji, a działanie polega na odczytywaniu przepływu krwi za pomocą zaawansowanych czujników optycznych wspieranych algorytmami.

Vital Signals wspomina, że śledzenie ciśnienia za pomocą pierścienia odbywa się w czasie rzeczywistym, a nie jako pomiar chwilowy – podobnie jak robi to tradycyjny ciśnieniomierz.

Signal Ring (źródło: Vital Signals)

Warto podkreślić, że Signal Ring nie uzyskał jeszcze zatwierdzenia FDA jako urządzenie medyczne.

Inteligentny pierścień Signal Ring zbierze pełny pakiet danych o zdrowiu

Smart ring łączy się z aplikacją mobilną, w której użytkownik może zapoznać się z pomiarami i przeglądać je na wykresach. Ponadto zgromadzone dane da się zsynchronizować z Apple Health lub Google Health. Co ważne, aby wyświetlać bieżące dane konieczne jest połączenie z siecią, gdyż dane przetwarzane są w chmurze. Na ten moment Vital Signals nie oferuje żadnego modelu subskrypcyjnego.

Signal Ring (źródło: Vital Signals)

Signal Ring został wykonany z tytanu, a od wewnątrz wykończono go żywicą. Sprzedawany jest w rozmiarach od 5 do 13. Producent twierdzi, że sprzęt jest odporny na wodę i spełnia warunki klasy szczelności IP68. Wbudowany akumulator pozwala na około 5 dni działania i przesyłany jest w pakiecie z etui ładującym.

Signal Ring (źródło: Vital Signals)

Cenę pierścienia ustalono na 399 dolarów (~1510 złotych). Na ten moment urządzenie oferowane jest w przedsprzedaży – producent deklaruje, że jeszcze w tym miesiącu prześle bezpłatny zestaw do pomiaru, a w październiku 2026 roku właściwy sprzęt.

Podkreślę jednak, że obecnie Signal Ring można zamawiać wyłącznie z dostawą do USA.