Oura Ring 5 oficjalnie. Tutaj rozmiar ma znaczenie

Zadebiutował smart pierścień Oura Ring 5. Producent chwali się udaną kuracją odchudzającą, a także zestawem nowych czujników.

Oura Ring 5 jest lżejszy i smuklejszy

Minęło już nieco czasu od premiery Oura Ring 4, czyli całkiem udanego smart pierścienia. Urządzenie charakteryzuje się bowiem przyzwoitymi pomiarami, aczkolwiek nie aż tak dobrymi, jak porządny smartwatch. Z drugiej strony, jeśli ktoś nie przepada za noszeniem smart zegarków, to taki pierścień może okazać się interesującą alternatywą.

Teraz zadebiutował nowy model Oura Ring 5, który – jak podaje jego producent – jest najmniejszym inteligentnym pierścieniem na rynku. Otóż względem poprzednika udało się zmniejszyć wymiary o 40%, co jak najbardziej powinno być odczuwalne podczas noszenia pierścienia.

Konstrukcja, która jest lżejsza i smuklejsza, ma też charakteryzować się wyższą odpornością na zarysowania. Pierścień jest również pyłoszczelny i wodoszczelny – IP68, do 100 metrów. Klienci do wyboru mają osiem rozmiarów w różnych wykończeniach.

Nowy, ulepszony zestaw czujników

Oura Ring 5 wprowadza nowy, przeprojektowany zestaw czujników, które mają lepszy kontakt ze skórą, a diody LED są mocniejsze. Do tego dochodzi nowa funkcja Live Activity Tracking, która pozwala na rozpoczynanie treningu i śledzenie ważnych danych w czasie rzeczywistym za pomocą smartfona. Z rozwiązania można korzystać w trakcie biegania, jazdy na rowerze czy treningu siłowego. Możliwe jest również podłączenie czujników tętna innych firm.

Dodatkowa funkcja automatycznego wykrywania aktywności ma oferować większą dokładność, szczególnie w przypadku ćwiczeń, które wymagają niewielkiej ilości ruchu. Do tego dochodzi Health Radar, czyli rozwinięcie już dostępnej opcji o nazwie Symptom Radar. Zadaniem tej funkcji jest stałe monitorowanie kluczowych danych związanych ze zdrowiem, aby wykrywać określone wzorce – w razie rozpoznania nieprawidłowości użytkownik otrzyma stosowne ostrzeżenie.

Health Radar może wykryć zaburzenia dotyczące oddechu w nocy, a także podejrzenie podwyższonego ciśnienia krwi. Oczywiście pierścień nie potrafi mierzyć ciśnienia, ale w aplikacji Oura można wprowadzać dane z ciśnieniomierza, aby w jednym miejscu mieć podgląd ważnych informacji związanych ze zdrowiem.

Oura Ring 5 zbiera dane na temat snu, wykonuje pomiary tętna w ciągu całego dnia, a także ma wbudowany czujnik temperatury. Zastosowany akumulator pozwala na 6-9 dni pracy bez uzupełniania energii.

Cena Oura Ring 5 i dostępność

Nowy smart pierścień można już zamawiać w przedsprzedaży w oficjalnym sklepie producenta. Zależnie od wybranej wersji zapłacimy 429 euro (równowartość około 1813 złotych) lub 529 euro (około 2235 złotych).

Co ciekawe, niektóre kolory i rozmiary zaczynają już pojawiać się w popularnych sklepach z elektroniką w Polsce.