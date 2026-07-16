Allegro poczuło oddech Media Expert na plecach? Rywalizacja nabiera rumieńców

Wygląda na to, że rywalizacja platformy Allegro i sieci Media Expert przybiera na sile. Na uruchomionej w maju 2026 roku platformie Allegro Wakacje jest teraz znacznie większy wybór.

Lista ofert w Allegro Wakacje wydłuża się

W maju 2026 roku Allegro wystartowało z nową platformą Wakacje, która powstała przy współpracy z biurem podróży Itaka. Od startu serwisu nie minęły więc nawet trzy miesiące, a Allegro już chwali się rozszerzeniem jej funkcjonalności. Dotychczas użytkownicy mogli wybierać spośród ofert typu last minute, teraz natomiast z Allegro Wakacje zarezerwujesz wyjazdy z terminem przypadającym na ponad 21 dni do przodu. Serwis deklaruje, że na ten moment można planować podróże z terminami wyjazdu do kwietnia 2027 roku.

Jednocześnie nowa platforma oferuje już podróże w 109 kierunkach, czyli dwa razy więcej niż w czasie startu platformy. Allegro deklaruje też, że w ciągu najbliższych tygodni w serwisie pojawią się oferty na lato 2027 roku. Obecnie największym zainteresowaniem wśród użytkowników cieszy się Grecja i Turcja, a także Hiszpania, Portugalia i Włochy.

Warto przypomnieć, że na początku czerwca 2026 roku śladem Allegro poszło Media Expert. Sieć handlowa nawiązała współpracę z eSky, czego efektem było uruchomienie platformy Podróże Media Expert. Trzeba więc przyznać, że rywalizacja pomiędzy tymi dwoma dużymi serwisami e-commerce nabiera coraz większych rumieńców.

Allegro pozwoli zapłacić Ci za wakacje w ratach

Nowości w Allegro Wakacje jest więcej, gdyż na platformę wdrożono też Allegro Pay. Przypomnę, że jest to usługa odroczonych płatności, działająca od 2021 roku. Do dyspozycji każdego użytkownika Allegro Wakacje jest możliwość skorzystania z opcji Kup teraz i zapłać za 30 dni z RRSO 0%, a także rozłożenia płatności na raty (3, 5, 10 lub 20 rat z RRSO 38,51%). Ponadto subskrybenci Allegro Smart! mogą też podzielić płatność za zakupy od 200 złotych na dwie raty z RRSO 0%.

Allegro Pay debiutuje na platformie Wakacje (źródło: Allegro)

Aby skorzystać z usługi Allegro Pay należy wybrać tę metodę płatności podczas rezerwacji. System automatycznie weryfikuje dostępny dla użytkownika limit i – jeśli wszystko się zgadza – transakcja zatwierdzana jest jednym kliknięciem i kodem SMS.

Serwis tłumaczy, że rezerwacja wycieczki jest opłacana od razu, a klient zobowiązany jest do uregulowania należności zgodnie z harmonogramem. Warto wspomnieć, że dostępna kwota finansowania zależna jest od ustalonego limitu Allegro Pay, określanego na podstawie historii zakupów i oceny zdolności kredytowej.