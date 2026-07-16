Nowy Xpeng zadebiutował. To samochód stworzony dla klienta z Europy

Chińczycy zaprezentowali nowy model Xpeng L03. To wizualnie przyjemny SUV, który będzie oferowany z dwoma typami napędu.

Premiera Xpeng L03

W 2025 roku Xpeng oficjalnie wszedł do Polski. Co prawda samochody tej marki nie są (jeszcze?) częstym widokiem na naszych drogach, ale Chińczycy mają naprawdę ambitne plany. W podbiciu serc europejskich klientów, w tym również Polaków, ma pomóc nowy Xpeng L03.

Mamy do czynienia z autem, które reklamowane jest jako SUV Coupé nowej generacji. Jego długość wynosi 4650 mm, szerokość sięga 1920 mm, a wysokość 1600 mm. Rozstaw osi jest równy 2850 mm. Zarówno osoby siedzące z przodu, jak i pasażerowie z tyłu, mają znaleźć zadowalającą ilość przestrzeni. Jeśli chodzi o bagażnik, mieści on ponad 530 litrów, natomiast można osiągnąć nawet 1640 litrów po złożeniu tylnej kanapy. Do tego dochodzi tzw. frunk.

Samochód w Europie będzie oferowany zarówno w wersji w pełni elektrycznej (BEV), jak i również z technologią range extender (REEV). Ten drugi wariant – co dość oczywiste – ma trafić do klientów, którzy jeszcze nie są przekonani do typowych elektryków i mają obawy związane chociażby z zasięgiem w trasie.

Xpeng L03 | fot. Xpeng

Wnętrze wyposażono m.in. w centralny ekran o przekątnej 15,6 cala, nastrojowe oświetlenie ambientowe, system klimatyzacji, który przez producenta określany jest jako inteligentny oraz fotele zaprojektowane z myślą o wysokim komforcie podróżowania. Xpeng L03 debiutuje wraz z system XOS 6. Głównym elementem jest asystent głosowy AI, który ma rozumieć bardziej naturalne rozmowy, a także kontekst wypowiedzi, co ma pozwolić na obsługę wielu funkcji bez konieczności sięgania do ekranu.

Dużą zaletą ma być też najnowszy system NGP (VLA 2.0), w którym zastosowano AI. Ma on zapewnić nową generację systemów wsparcia i bezpieczeństwa, które mają rozumieć i poprawnie interpretować złożone sytuacje występuje na drogach. Za możliwości obliczeniowe odpowiadają trzy chipy Turing AI, oferujące łącznie do 2250 TOPS mocy obliczeniowej. Jego stopniowe wdrażanie w Europie rozpocznie się od 2027 roku.

Xpeng L03 | fot. Xpeng

Warto jeszcze dodać, że Xpeng ogłosił współpracę z Google Maps dotyczącą samochodów oferowanych poza Chinami. W autach pojawi się integracja Google Maps Auto SDK. Firma chce bowiem oferować własny system nawigacji, łączący technologie i usługi Google Maps z doświadczeniem zaprojektowanym specjalnie dla samochodów Xpeng.

Xpeng L03 – cena i dostępność w Europie

Cennik w Polsce nie jest jeszcze znany, ale wiemy, że Xpeng L03 na wybranych rynkach w Europie ma startować 34900 euro (równowartość około 151134 złotych) za BEV-a i od 38490 euro (około 166680 złotych) za wersję REEV. Samochód będzie dostępny w sprzedaży już jesienią 2026 roku.

Xpeng L03 | fot. Xpeng

Producent chwali się, że Xpeng L03 jest ważnym elementem strategii In Europe, For Europe, która łączy technologie rozwijane globalnie z rozwiązaniami, doświadczeniami i infrastrukturą projektowaną z myślą o europejskich użytkownikach.

Wypada dodać, że firma coraz wyraźniej działa w Europie i nie chodzi wyłącznie o sprzedaż samochodów. Przykładowo w Monachium działa niezależne centrum badawczo-rozwojowe. Natomiast technologie projektowane są z uwzględnieniem potrzeb europejskich kierowców i specyfiki lokalnych dróg.