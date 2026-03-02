Nowy pierścień Ultrahuman. Jednym słowem: wypas

Inteligentne pierścienie nadal stanowią niszę. Przeważnie albo cechuje je dość krótki czas działania, albo też mocno ograniczona funkcjonalność. Zaprezentowany właśnie model Ultrahuman Ring Pro zdaje się jednak robić to lepiej.

Premiera Ultrahuman Ring Pro. To może być najlepszy smart ring na świecie

Nie brakuje opinii, że Ultrahuman Ring Air to najlepszy smart ring na rynku. Rzeczywiście ma sporo do zaoferowania, ale na jednym ładowaniu wytrzymuje maksymalnie 6 dni, co może być pewnym rozczarowaniem. Ultrahuman Ring Pro dokonał w tym kontekście olbrzymiego progresu, wydłużając czas pracy do 15 dni. Co więcej, w zestawie znajduje się etui ładujące, które pozwala uzyskać nawet 45 dni bez konieczności podłączania kabelka.

W porównaniu do swojego starszego brata, Ultrahuman Ring Pro może się także pochwalić zdecydowanie szybszym procesorem z AI, dzięki czemu analiza danych ma wejść na wyższy poziom. Zwiększono również ilość pamięci – wystarcza jej na informacje zgromadzone przez 250 dni. Za stabilne połączenie odpowiada natomiast technologia Bluetooth 5.3.

Producent nie pominął też kwestii wytrzymałości samego urządzenia. Tytanowa konstrukcja ma być odporna na najrozmaitsze przygody i sytuacje na co dzień. Cechuje ją też wodoszczelność (do 100 m).

Ultrahuman Ring Pro (fot. Ultrahuman)

Jeśli chodzi o funkcjonalność, to inteligentny pierścień Ultrahuman Ring Pro oferuje zaawansowany monitoring pulsu i snu, pomiar stresu i wypoczynku, zliczanie kroków i śledzenie codziennego ruchu oraz kontrolę wieku mózgu i układu krwionośnego.

Wraz z urządzeniem debiutuje również Jade – wirtualna asystentka medyczna, z którą można naturalnie rozmawiać, aby uzyskiwać informacje na temat swojego zdrowia, kondycji i aktualnego stanu.

Ile kosztuje Ultrahuman Ring Pro? Łap link – zapłacisz mniej

Inteligentny pierścień Ultrahuman Ring Pro jest już dostępny w przedsprzedaży, a wysyłka ruszy 30 kwietnia 2026 roku. Już teraz możesz zamówić swój egzemplarz – za pośrednictwem oficjalnego sklepu producenta. Sugerowana cena wynosi 479 euro (równowartość ~2025 złotych), ale jeśli skorzystasz z poniższego linku, to zaoszczędzisz 10%, płacąc jedynie 431,10 euro (~1820 złotych).

Gdzie kupić? Ultrahuman Ring Pro ok. 1820 zł Oficjalny sklep Ultrahuman Zawiera linki afiliacyjne.

Producent przygotował cztery warianty: złoty, srebrny, czarny i tytanowy oraz dziesięć rozmiarów: od 5 do 14, co mniej więcej odpowiada polskim rozmiarom jubilerskim od 8 do 33.

8.3 Ocena

Do zestawu – bez dodatkowych opłat – dorzucane jest też etui ładujące oraz 3-miesięczny abonament UltrahumanX, stanowiący rozszerzoną ochronę serwisową. W cenę nie wliczają się natomiast dodatkowe funkcje zdrowotne, pozwalające na wykrywanie migotania przedsionków i chrapania podczas snu.

Ultrahuman Ring Pro (fot. Ultrahuman)

Na koniec jeszcze dodam, że wspomniany tu już wcześniej Ultrahuman Ring Air kosztuje aktualnie na polskim rynku 1699 złotych.