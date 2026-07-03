Inteligentne okulary Samsunga. Wyglądają… fajnie

Jesienią 2025 roku oficjalnie zaprezentowane zostały gogle Samsung Galaxy XR. Mniej więcej rok później natomiast na rynku zadebiutować mają pierwsze inteligentne okulary z rodziny Galaxy, również działające w oparciu o system Android XR. Możliwe, że zostaną pokazane światu jeszcze w tym miesiącu, a już teraz dostaliśmy szansę, by dobrze się im przyjrzeć.

Tak będą wyglądać okulary Samsung Galaxy Glasses

W kwietniu 2026 roku do sieci trafiły rendery pokazujące jak będą wyglądać okulary Samsung Galaxy Glasses. Teraz serwis SamMobile uzupełnia je o materiał wideo, pozwalający bliżej przyjrzeć się designowi i konstrukcji tego urządzenia. Wygląda to naprawdę dobrze.

Widzimy kamerę po lewej stronie oprawek i diodę LED (informującą o nagrywaniu) po prawej. W górnej części prawego zausznika znajduje się przycisk zasilania, a z tyłu – przyciski do regulacji głośności. Prawy zausznik zawiera również panel dotykowy mający umożliwiać wygodną nawigację po interfejsie – z wykorzystaniem gestów wykonywanych jednym lub dwoma palcami. Niedawno pojawiły się też przecieki, że do sterowania okularami będzie można wykorzystać także zegarek lub inteligentny pierścień.

Mają również wbudowane mikrofony i głośniki, ale nie zostaną wyposażone w wyświetlacz. Cała komunikacja pomiędzy urządzeniem a użytkownikiem będzie odbywać się głosowo. Okulary wykorzystają sztuczną inteligencję, aby wyjaśniać, co znajduje się przed obiektywem, tłumaczyć mowę i pismo w czasie rzeczywistym, odpowiadać na rozmaite pytania, nawigować oraz odczytywać i podsumowywać powiadomienia. Pozwolą też wysyłać esemesy, prowadzić połączenia, odtwarzać muzykę czy zamawiać Ubera.

Szczegóły techniczne pozostają nieznane, choć przecieków nie brakuje

Opisywany materiał nie zdradza żadnych szczegółów na temat specyfikacji okularów Samsung Galaxy Glasses. Z wcześniejszych doniesień wynika jednak, że na pokładzie pojawi się procesor Qualcomm Snapdragon AR1, za łączność odpowiadać będą moduły Wi-Fi i Bluetooth 5.3, aparat będzie bazował na matrycy Sony IMX681 o rozdzielczości 12 Mpix, a kilkugodzinny czas pracy zapewni akumulator o pojemności 155 mAh. Wszystko to przy wadze na poziomie 50 gramów.

Jeśli plotki się potwierdzą, okulary Samsung Galaxy Glasses zostaną zaprezentowane już 22 lipca 2026 roku (o ile faktycznie tego dnia odbędzie się kolejne wydarzenie z cyklu Galaxy Unpacked). Na tej samej imprezie miejsce może mieć premiera nowej generacji składanych smartfonów oraz smartwatchy Samsung Galaxy Watch 9 i (niemającego już przed nami zbyt wielu tajemnic) Samsung Galaxy Watch Ultra 2.