Tajemnicze urządzenie Elona Muska. Ktoś tu kłamie

Podobno SpaceX, jedna z ciekawszych firm prowadzonych przez Elona Muska, pracuje nad zupełnie nowym urządzeniem. Ma ono zapewnić dostęp do AI.

Nowe urządzenie SpaceX – co szykuje Elon Musk?

Firmy Elona Muska dostarczyły już wiele zdecydowanie interesujących i innowacyjnych produktów – samochód Tesla Model 3, rakiety nośne Falcon 9 czy implant mózgowy Neuralink N1. Podobno w drodze jest kolejne urządzenie, które ma zapewnić wygodny dostęp do modeli sztucznej inteligencji opracowanych przez xAI. Nad jego stworzeniem czuwa firma SpaceX.

Omawiane rewelacje zawdzięczamy The Wall Street Journal. Z informacji, które mają pochodzić od osób będących blisko sprawy, wynika, że w SpaceX powstało urządzenie przypominające smartfon. Obecnie jest w fazie prototypu, a jego obudowa ma być smuklejsza od iPhone’a.

Prototyp, który został już pokazany inwestorom, działa pod zastrzeżonym systemem operacyjnym z wysokim poziomem integracji z AI. We wnętrzu ma pracować nieokreślony procesor Qualcomm Snapdragon. Niewykluczone, że finalnie urządzenie przejdzie jakieś zmiany – jak już wspomniałem jego rozwój jeszcze się nie zakończył.

Grok – chatbot AI opracowany przez xAI (screen: Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)

Spekulacji na temat tego sprzętu jest sporo. Niektórzy wskazują, że dostaniemy produkt mogący rywalizować ze smartfonami. Inni twierdzą, że będzie to raczej sprzęt zbliżony do urządzenia tworzonego przez OpenAI we współpracy z byłym projektantem iPhone’ów – otóż produkt ma przede wszystkim zapewniać dostęp do AI. Pojawiają się też głosy o opcji łączności z siecią Starlink.

Co ciekawe, mówi się, że może to być urządzenie oferujące „superaplikację”, czyli oprogramowanie zapewniające w jednym miejscu wszystkie niezbędne funkcje i narzędzia. Użytkownik, zamiast instalować kilka różnych aplikacji, będzie korzystał z odpowiednio przygotowanego modelu AI lub zestawu modeli AI.

W związku z tym, że nowy sprzęt SpaceX jest jeszcze prototypem, to na jego ewentualny debiut najpewniej trochę poczekamy. Oby tylko krócej niż Musk każe nam czekać na prawdziwego autopilota w Teslach.

To wszystko brzmi ciekawie, ale…

Omawiany produkt może nigdy nie powstać. Nawet prace nad nim mogą nie być aktualnie prowadzone. Elon Musk w jednej z odpowiedzi na X napisał, że raport The Wall Street Journal jest całkowicie fałszywy.