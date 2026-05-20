Oto inteligentne okulary Google. Mają łączyć styl i spryt

Za nami wielka konferencja Google I/O 2026, podczas której amerykański gigant podzielił się ostatnimi wieściami ze swojego obozu. Bez zaskoczenia niemal wszystkie skupiają się wokół sztucznej inteligencji. Mateusz podsumował już najważniejsze nowości dotyczące Gemini i Trybu AI w wyszukiwarce, ale podczas prezentacji nie zabrakło też sprzętu. Amerykański gigant pokazał… okulary.

Google i Samsung wspólnie tworzą inteligentne okulary

Pod koniec 2024 roku zaprezentowano system Android XR, przeznaczony do urządzeń rzeczywistości rozszerzonej. Został on zaprojektowany wspólnie przez firmy Google, Qualcomm i Samsung, a ta ostatnia wykorzystała go w goglach Samsung Galaxy XR, pokazanych jesienią 2025 roku. Równocześnie zapowiedziano wówczas, że nieco później do sprzedaży trafią również bardziej subtelne urządzenia, mianowicie inteligentne okulary. Na konferencji Google I/O 2026 poznaliśmy szczegóły na ich temat.

Firma Google, wraz z Samsungiem, pracuje nad inteligentnymi okularami dwóch kategorii. Pierwsza to okulary audio (bez wyświetlacza), drugą zaś stanowią okulary z ekranem. Kluczowa informacja jest taka, że najpierw zadebiutują te pierwsze. Co zaoferują?

Zacznijmy od ważnej, choć niekoniecznie praktycznej informacji. Otóż inteligentne okulary audio opracowane wspólnie przez firmy Google i Samsung mają charakteryzować się stylowym wyglądem. Dlatego właśnie do projektu zaproszono dwóch uznanych producentów oprawek: Gentle Monster i Warby Parker.

Inteligentne okulary audio Google i Samsung w wersji Gentle Monster i Warby Parker (źródło: Google)

I przejdźmy już do kwestii praktycznych…

Na zewnątrz stylowe, a w środku sprytne

Bazę dla ich funkcjonalności stanowi sztuczna inteligencja Gemini. To dzięki niej wystarczy wypowiedzieć hasło OK Google albo dotknąć boku oprawki, by uzyskać natychmiastową pomoc. Dzięki wbudowanej kamerze użytkownik będzie mógł zapytać o to, co ma przed oczami, a także robić zdjęcia i nagrywać wideo. Co więcej, materiały te będą mogły być nawet od razu edytowane przez AI.

Możliwe będzie również tłumaczenie mowy i pisma w czasie rzeczywistym czy rozmawianie z botem i otrzymywanie błyskawicznych odpowiedzi. Firma Google wspomina także o funkcji nawigacji (z opcją dodawania przystanków czy wyszukiwania restauracji na trasie), możliwości zamówienia Ubera oraz odczytywaniu i podsumowywaniu powiadomień z telefonu. Nic też nie będzie stać na przeszkodzie, by wysyłać wiadomości SMS i prowadzić połączenia.

Aby móc zapewnić całą tę funkcjonalność, okulary zostały wyposażone w dyskretne głośniki nauszne. Mają oferować czysty i klarowny dźwięk, a równocześnie cechować się niewielkim wyciekiem audio do otoczenia. Korzystając z nich, użytkownik będzie mógł również odtwarzać muzykę.

Inteligentne okulary audio Google i Samsung (źródło: Google)

Myślę, że na tym etapie jest to już jasne, ale dodam, że do realizacji tych zadań okulary muszą być na stałe połączone z telefonem (albo z Androidem, albo iPhonem).

Kiedy premiera okularów Google i Samsunga?

Firma Google oficjalnie zapowiedziała, że premiera okularów audio odbędzie się jesienią 2026 roku, a zatem już niedługo. W nadchodzących miesiącach możemy zaś spodziewać się kolejnych informacji na ich temat (w tym ceny).