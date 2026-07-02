Titan OS wchodzi na telewizory kolejnej marki. To ważna zmiana

Titan OS zyskuje na popularności. Europejski system operacyjny zawita na telewizory kolejnego producenta.

Telewizory Sharp z systemem operacyjnym Titan OS

Philips (a właściwie TP Vision) postanowił zmienić Google TV na Titan OS – wszystkie telewizory z rocznika 2026 będą wykorzystywać omawiane oprogramowanie. Co ciekawe, już wcześniej Titan OS pojawił się na wybranych modelach Philipsa – jego wdrażanie rozpoczęło się w 2024 roku.

Należy zaznaczyć, że Titan OS – w porównaniu do Google TV czy tvOS – nie ma jeszcze aż tak bogatej biblioteki aplikacji, ale zapewnia już dostęp do wielu kluczowych platform. Pozwala na oglądanie treści z YouTube, Netflixa, Disney+ czy Amazon Prime Video. Zaletą ma być lekkość oprogramowania, a także niezależność od największych korporacji. Cieszy też fakt, że mamy do czynienia z europejskim graczem – to zawsze jakaś odmiana względem amerykańskich produktów.

Natomiast teraz dowiedzieliśmy się o nowym partnerstwie pomiędzy Titan Operating System S.L. (Titan OS) i firmą Sharp. W ramach współpracy system operacyjny Titan OS będzie napędzał telewizory Smart TV produkowane przez Sharp, które oferowane są na rynkach europejskich.

fot. Sharp

W założeniach współpraca ma znacząco poszerzyć zasięg dystrybucji Titan OS oraz umocnić obecność oprogramowania na najważniejszych rynkach Europy. Pozostaje więc trzymać kciuki, że użytkownicy dostaną ponad zadowalające doświadczenie, a nowe oprogramowanie będzie jednym z kluczowych plusów telewizorów Sharp.

Niewykluczone, że wraz z nawiązaniem tej współpracy, a także ewentualnych innych partnerstw w przyszłości, Titan OS stanie się ważnym rozwiązaniem na rynku telewizorów. Powinno to przyciągnąć wielu twórców aplikacji, także tych bardziej niszowych. Może nawet Apple zauważy ten system operacyjny i wprowadzi swoje usługi – Apple Music i Apple TV.

Co jeszcze planują obie firmy?

Dowiedzieliśmy się, że poza wprowadzeniem nowego systemu operacyjnego na telewizory, partnerstwo obejmie również współpracę w obszarach pomiaru oglądalności oraz monetyzacji.

Titan OS i Sharp planują wspólnie rozwijać rozwiązania zapewniające bardziej szczegółową analizę odbiorców oraz tworzyć nowe możliwości dla reklamodawców poszukujących wysokiej jakości, mierzalnych kampanii.