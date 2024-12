Android XR zaprezentowany. To system dla urządzeń nowej generacji

Firma Google zaprezentowała nowy system operacyjny. Nazywa się Android XR i został zaprojektowany dla urządzeń rzeczywistości rozszerzonej. Amerykański gigant zaprosił do pomocy ekspertów z firm Samsung i Qualcomm.

Co to jest Android XR?

Android XR to nowy system operacyjny, stworzony z myślą o urządzeniach rzeczywistości rozszerzonej, takich jak gogle czy okulary. Aby zaprojektować go we właściwy sposób, Google zdecydowało się nawiązać współpracę z firmami Samsung i Qualcomm, a także wykorzystać doświadczenie z pobocznych sektorów, takich jak sztuczna inteligencja czy rzeczywistość wirtualna. Efektem jest otwarta i ujednolicona platforma, mająca reprezentować dość wysoki poziom i szeroką kompatybilność.

Tym samym Android dociera do kolejnej kategorii urządzeń – po smartfonach, tabletach, smartwatchach, telewizorach czy samochodach. Mówimy równocześnie o czymś nowym i o dopełnieniu istniejącego już ekosystemu – o gogle i okulary modyfikujące rzeczywisty widok oraz odmieniające w ten sposób pracę, zabawę, jak i codzienne życie.

Rzeczywistość rozszerzona czy rzeczywistość rozszerzona? Tak

Choć w Polsce zarówno AR (Augmented Reality), jak XR (eXtended Reality) tłumaczy się jako rzeczywistość rozszerzoną, to istnieje różnica pomiędzy tymi dwiema technologiami. Pierwsza nanosi wirtualne elementy na realny obraz, druga też na to pozwala, ale równocześnie może też zupełnie odciąć faktyczny widok i przenieść użytkownika do sztucznie wykreowanego środowiska – niczym rzeczywistość wirtualna (VR).

Możesz więc wyłączyć swoje otoczenie i przenieść się do wirtualnej salki kinowej. Możesz też wszystko widzieć takie jak jest, ale z nałożonymi powiadomieniami lub wskazówkami nawigacyjnymi. Potencjalnych zastosowań jest wiele i nie trzeba gdybać, bo świetnym przykładem takiego urządzenia są gogle Apple Vision Pro.

Pierwsze urządzenia z Android XR już w 2025 roku

Na dobry początek firma Google udostępniła wersję rozwojową systemu Android XR dla programistów. Mogą oni wykorzystać takie narzędzia, jak ARCore, Android Studio, Jetpack Compose, Unity i OpenXR, aby stworzyć aplikacje oraz gry na gogle i okulary, które to z kolei zostaną zaprojektowane przez różnych technologicznych gigantów we współpracy z Qualcommem.

Pierwszym kompatybilnym urządzeniem jest zestaw o nazwie Project Moohan zaprojektowany przez firmę Samsung. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, to trafi on do sprzedaży już w 2025 roku. Wiadomo, że bazuje na topowej platformie Qualcomm Snapdragon XR2 Plus Gen 2, obiecującej opóźnienia na poziomie 12 ms. Poza tym jednak jest póki co bardzo tajemniczym sprzętem.

Samsung Project Moohan (fot. Samsung)

Gogle Moohan, tak jak inne zestawy wykorzystujące system Android XR, umożliwią zanurzanie się w bardziej lub mniej wirtualnym środowisku i wypełnianie przestrzeni wokół siebie aplikacjami oraz innymi treściami. Istotnym elementem platformy będzie także sztuczna inteligencja Gemini, mająca zapewniać możliwość wchodzenia w naturalne i intuicyjne interakcje.

Firma Google równocześnie sama dostosowuje swoje aplikacje do rzeczywistości rozszerzonej. Na pierwszy ogień poszły: YouTube, Zdjęcia, Mapy oraz przeglądarka Chrome. Fakt, że nowy system to wciąż Android, pozwala natomiast liczyć na kompatybilność z szeroką gamą aplikacji, które znasz ze smartfonów i tabletów.