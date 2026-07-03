Saros 20 | fot. Roborock
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Roboty sprzątające w niższych cenach. A do tego zestaw akcesoriów za złotówkę

Natalia Kania-Kuc·
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Promocje
Roboty sprzątające w niższych cenach. A do tego zestaw akcesoriów za złotówkę

Roborock przygotował nową promocję na roboty sprzątające i odkurzacze wet&dry. Urządzenia są teraz sprzedawane w mocno obniżonych cenach, a w przypadku niektórych modeli – za symboliczną złotówkę – dokupisz zestaw akcesoriów.

Wystartowała nowa promocja na roboty sprzątające Roborock

Wystartowała letnia promocja Roborock na urządzenia czyszczące, w tym roboty sprzątające i odkurzacze typu wet&dry. Jednym z modeli objętych promocją jest najbardziej zaawansowany robot sprzątający tej marki, czyli Roborock Saros 20. Sprzęt ten został wyposażony w adaptacyjne podłoże AdaptiLift Chassis 3.0, za pomocą którego maszyna dynamicznie dostosowuje swoją wysokość i może pokonywać progi do 8,8 centymetra.

Ponadto Roborock Saros 20 oferuje moc ssania do 36 tysięcy Paskali, a także otrzymał czujniki 3D i kamerę RGB, aby skutecznie rozpoznawać ponad 300 typów przeszkód i łatwo odnajdować się w przestrzeni. Na uwagę zasługuje również konstrukcja o wysokości 7,98 centymetra i system FlexiArm oparty na robotycznym ramieniu, które prowadzi szczotkę i mop przy samych krawędziach podłogi, wzdłuż mebli, ścian i listew przypodłogowych.

Stacja z kolei automatycznie umyje mopy w temperaturze do 100ºC, wysuszy je ciepłym powietrzem i opróżni pojemnik na kurz. Roborock Saros 20 oferowany jest w wersji podstawowej oraz wersji Complete obejmującej zestaw akcesoriów eksploatacyjnych wystarczających na minimum rok.

Roborock Saros 20, robot sprzątający
Roborock Saros 20 (źródło: Roborock)

Obniżone ceny prezentują się następująco:

  • Roborock Saros 20 za 3599 złotych (zamiast 5699 złotych),
  • Roborock Saros 20 Complete za 3999 złotych (zamiast 5999 złotych),
  • specjalny zestaw akcesoriów eksploatacyjnych za 1 złoty.
Gdzie kupić?

Robot sprzątający Roborock Saros 20

ok. 3999 zł
(Przybliżona cena z dnia: 3 lipca 2026)
Media Expert
RTV Euro AGD
x-kom
Komputronik
OleOle
Zawiera linki afiliacyjne.

Roborock objął promocją również model Roborock Qrevo Edge 2 Pro. Zgodnie z deklaracją producenta jest to sprzęt dedykowany do intensywnego codziennego sprzątania, który ma świetnie sprawdzić się w domach z dużą ilością dywanów i wykładzin. Urządzenie oferuje moc ssania do 25 tysięcy Paskali i podłoże AdaptiLift unoszące robota. Jego cena promocyjna wynosi 2799 złotych (zamiast 4599 złotych).

Roborock Saros 10R
Roborock Saros 10R

Taniej kupicie teraz także modele, takie jak:

  • Roborock Saros 10R za 2899 złotych (zamiast 3999 złotych),
  • Roborock Qrevo Edge 5V1 za 1599 złotych (zamiast 2599 złotych) + płyn czyszczący 480 mililitrów za 1 złoty,
  • Roborock Qrevo 5AE za 1199 złotych (zamiast 1999 złotych).
Gdzie kupić?

Robot sprzątający Roborock Saros 10R

ok. 2899 zł
(Przybliżona cena z dnia: 3 lipca 2026)
Media Expert
x-kom
OleOle
Komputronik
Zawiera linki afiliacyjne.

Odkurzacze wet&dry Roborocka w promocyjnych cenach

Letnia promocja producenta obejmuje również odkurzacze pionowe typu wet&dry. Jeden z nich to Roborock F25 Ultra, który oferuje czyszczenie gorącą wodą i parą. Ponadto sprzęt ten korzysta z technologii VaporFlow WaveFlow, wspomagającej sprzątanie tłustych i zaschniętych zabrudzeń. Odkurzacz automatycznie dozuje detergent, a także samodzielnie czyści się i suszy. Roborock F25 Ultra jest teraz dostępny za 2599 złotych (zamiast 3399 złotych).

Gdzie kupić?

Odkurzacz wet&dry Roborock F25 Ultra

ok. 2599 zł
(Przybliżona cena z dnia: 3 lipca 2026)
Media Expert
Zawiera linki afiliacyjne.

Promocją objęto też Roborock F25 ACE Combo. Model ten oferowany jest za 1699 złotych (zamiast 2599 złotych).

Promocja na roboty sprzątające i odkurzacze Roborock, lipiec 2026
Promocja na roboty sprzątające i odkurzacze Roborock (źródło: Roborock)

Obniżki obowiązują do 31 lipca 2026 roku lub do wyczerpania zapasów.

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