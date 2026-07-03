Roboty sprzątające w niższych cenach. A do tego zestaw akcesoriów za złotówkę

Roborock przygotował nową promocję na roboty sprzątające i odkurzacze wet&dry. Urządzenia są teraz sprzedawane w mocno obniżonych cenach, a w przypadku niektórych modeli – za symboliczną złotówkę – dokupisz zestaw akcesoriów.

Wystartowała nowa promocja na roboty sprzątające Roborock

Wystartowała letnia promocja Roborock na urządzenia czyszczące, w tym roboty sprzątające i odkurzacze typu wet&dry. Jednym z modeli objętych promocją jest najbardziej zaawansowany robot sprzątający tej marki, czyli Roborock Saros 20. Sprzęt ten został wyposażony w adaptacyjne podłoże AdaptiLift Chassis 3.0, za pomocą którego maszyna dynamicznie dostosowuje swoją wysokość i może pokonywać progi do 8,8 centymetra.

Ponadto Roborock Saros 20 oferuje moc ssania do 36 tysięcy Paskali, a także otrzymał czujniki 3D i kamerę RGB, aby skutecznie rozpoznawać ponad 300 typów przeszkód i łatwo odnajdować się w przestrzeni. Na uwagę zasługuje również konstrukcja o wysokości 7,98 centymetra i system FlexiArm oparty na robotycznym ramieniu, które prowadzi szczotkę i mop przy samych krawędziach podłogi, wzdłuż mebli, ścian i listew przypodłogowych.

Stacja z kolei automatycznie umyje mopy w temperaturze do 100ºC, wysuszy je ciepłym powietrzem i opróżni pojemnik na kurz. Roborock Saros 20 oferowany jest w wersji podstawowej oraz wersji Complete obejmującej zestaw akcesoriów eksploatacyjnych wystarczających na minimum rok.

Roborock Saros 20 (źródło: Roborock)

Obniżone ceny prezentują się następująco:

Roborock Saros 20 za 3599 złotych (zamiast 5699 złotych),

Roborock Saros 20 Complete za 3999 złotych (zamiast 5999 złotych),

specjalny zestaw akcesoriów eksploatacyjnych za 1 złoty.

Roborock objął promocją również model Roborock Qrevo Edge 2 Pro. Zgodnie z deklaracją producenta jest to sprzęt dedykowany do intensywnego codziennego sprzątania, który ma świetnie sprawdzić się w domach z dużą ilością dywanów i wykładzin. Urządzenie oferuje moc ssania do 25 tysięcy Paskali i podłoże AdaptiLift unoszące robota. Jego cena promocyjna wynosi 2799 złotych (zamiast 4599 złotych).

Taniej kupicie teraz także modele, takie jak:

Roborock Saros 10R za 2899 złotych (zamiast 3999 złotych),

Roborock Qrevo Edge 5V1 za 1599 złotych (zamiast 2599 złotych) + płyn czyszczący 480 mililitrów za 1 złoty,

Roborock Qrevo 5AE za 1199 złotych (zamiast 1999 złotych).

Gdzie kupić? Robot sprzątający Roborock Saros 10R ok. 2899 zł Media Expert x-kom OleOle Komputronik Zawiera linki afiliacyjne.

Odkurzacze wet&dry Roborocka w promocyjnych cenach

Letnia promocja producenta obejmuje również odkurzacze pionowe typu wet&dry. Jeden z nich to Roborock F25 Ultra, który oferuje czyszczenie gorącą wodą i parą. Ponadto sprzęt ten korzysta z technologii VaporFlow WaveFlow, wspomagającej sprzątanie tłustych i zaschniętych zabrudzeń. Odkurzacz automatycznie dozuje detergent, a także samodzielnie czyści się i suszy. Roborock F25 Ultra jest teraz dostępny za 2599 złotych (zamiast 3399 złotych).

Gdzie kupić? Odkurzacz wet&dry Roborock F25 Ultra ok. 2599 zł Media Expert Zawiera linki afiliacyjne.

Promocją objęto też Roborock F25 ACE Combo. Model ten oferowany jest za 1699 złotych (zamiast 2599 złotych).

Promocja na roboty sprzątające i odkurzacze Roborock (źródło: Roborock)

Obniżki obowiązują do 31 lipca 2026 roku lub do wyczerpania zapasów.