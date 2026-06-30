Naciąga topowy smartwatch Samsunga. Wreszcie zasłuży na „Ultra” w nazwie

Inaczej niż w ubiegłym roku, kiedy doczekaliśmy się tylko delikatnego odświeżenia, w tym roku na rynku zadebiutować ma pełnoprawna druga generacja najbardziej wypasionego smartwatcha w katalogu południowokoreańskiego producenta. Samsung Galaxy Watch Ultra 2 wydaje się mieć przed nami coraz mniej tajemnic.

Jaki będzie Samsung Galaxy Watch Ultra 2? Lepszy pod trzema względami od poprzednika

Zwykle dobrze poinformowany tipster Ice Universe podzielił się kilkoma ciekawymi szczegółami na temat nadchodzącej nowości. Wynika z nich, że Samsung Galaxy Watch Ultra 2 będzie wyraźnie lepszy niż Samsung Galaxy Watch Ultra z 2024 roku. I to na trzech polach.

Po pierwsze: jego wyświetlacz cechować ma się maksymalną jasnością na poziomie aż 5000 nitów. Oznaczałoby to wzrost o 2000 nitów względem poprzednika, a zarazem gwarancję braku jakichkolwiek trudności z odczytaniem zawartości ekranu nawet w wyjątkowo słoneczne dni.

Po drugie: nowy smartwatch producenta z Korei Południowej ma być jeszcze wytrzymalszy niż jego poprzednik. Wspomina się przede wszystkim o najwyższej klasie pyło- i wodoszczelności: IP69K. Dzięki temu można by z niego korzystać praktycznie w każdym warunkach.

Wreszcie, po trzecie: Ice Universe potwierdza również informację, która pojawiła się już wcześniej, mianowicie: że Samsung Galaxy Watch Ultra 2 może zaoferować zdecydowanie dłuższy czas pracy. Akumulator o pojemności 590 mAh u poprzednika zostanie zastąpiony przez ogniwo 800 mAh.

Niedawno w sieci pojawiły się także grafiki zdradzające, jak będzie wyglądał smartwatch Samsung Galaxy Watch Ultra 2. Zanosi się na to, że będzie mniej zaoblony niż poprzednik.

Samsung Galaxy Watch Ultra 2 (źródło: Evan Blass)

Kiedy smartwatch Samsung Galaxy Watch Ultra 2 doczeka się premiery?

Smartwatch Samsung Galaxy Watch Ultra 2 zostanie najprawdopodobniej zaprezentowany podczas najbliższego wydarzenia z cyklu Galaxy Unpacked – wraz z zegarkiem Samsung Galaxy Watch 9 oraz nową generacją składanych smartfonów: Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Wide i Falaxy Z Flip 8.

Producent nie ujawnił jeszcze dokładnego terminu tego wydarzenia, ale tu i tam pojawia się data 22 lipca 2026 roku. Niewykluczone więc, że nie będzie trzeba długo czekać na potwierdzenie tych informacji (albo – wręcz przeciwnie – na zaprzeczenie).