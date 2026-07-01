Inteligentne okulary? Samsung ma na nie świetny pomysł

Prawdopodobnie jeszcze w lipcu odbędzie się kolejne wydarzenie z cyklu Galaxy Unpacked. Spodziewamy się, że podczas niego zaprezentowana zostanie nowa generacja składanych smartfonów, jak również smartwatche Samsung Galaxy Watch 9 i Samsung Galaxy Watch Ultra 2 (o którym sporo się ostatnio dowiedzieliśmy). Możliwe, że te ostatnie nie będą jedynymi akcesoriami ubieralnymi pokazanymi tego dnia.

Inteligentne okulary Samsunga możemy zobaczyć jeszcze w lipcu

Z najnowszych doniesień wynika, że podczas tego samego wydarzenia prezentacji doczekają się inteligentne okulary Samsung Galaxy Glasses, które – tak jak gogle Galaxy XR pokazane jesienią 2025 roku – będą bazować na platformie Android XR i wykorzystają interfejs One UI XR. Będą mieć jednak znacznie subtelniejszą formę – jak okulary audio opracowane wspólnie przez Samsunga oraz Gentle Monster i Warby Parker.

Serwis SammyGuru uzyskał dostęp do aplikacji przeznaczonej do zarządzania okularami Galaxy Glasses. Będzie ona służyć do parowania urządzeń i konfiguracji. Dostrzeżono tam interesujący szczegół. Wygląda bowiem na to, że do sterowania okularami będzie można wykorzystać nie tylko smartfon, ale też inne akcesoria ubieralne – smartwatch, a nawet inteligentny pierścień: Samsung Galaxy Ring (czy może raczej Samsung Galaxy Ring 2. generacji, który majaczy na horyzoncie).

Screeny z aplikacji Samsung Galaxy Glasses do zarządzania inteligentnymi okularami (źródło: SammyGuru)

Oznaczałoby to możliwość wygodnego sterowania, nie tylko głosem, ale i gestami wykonywanymi przy użyciu zegarka lub pierścienia, a więc w znacznie bardziej dyskretny sposób. Można sobie wyobrazić, że dzięki temu na przykład zrobienie zdjęcia aparatem wbudowanym w oprawki okularów będzie wymagało jedynie dwukrotnego zetknięcia ze sobą palców.

Samsung wierzy w inteligentne okulary (i może mieć rację)

Samsung żywi wiarę w inteligentne okulary i w najbliższych miesiącach – czy też latach – zamierza zalać rynek najrozmaitszymi modelami: zarówno bez wyświetlacza, jak i wyposażonych w ten element. Podobne urządzenia z powodzeniem rozwija grupa Meta, ale autem (dobiegającego z pewnym opóźnieniem) południowokoreańskiego producenta może być pełna integracja z Androidem, sztuczną inteligencją Gemini i ekosystemem Galaxy.