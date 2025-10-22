Samsung (wreszcie!) pokazał swoje gogle. Ceną zdeklasował Apple

Gogle Apple Vision Pro nareszcie doczekały się konkretnego rywala w androidowym ekosystemie. Długo zapowiadany zestaw Samsung Galaxy XR oficjalnie wylądował na rynku. Czas przyjrzeć się jego specyfikacji z bliska.

Premiera Samsung Galaxy XR – poważna konkurencja dla Apple Vision Pro

Gogle Samsung Galaxy XR (znane dotąd jako Project Moohan) to pierwszy zestaw rzeczywistości rozszerzonej, bazujący na systemie Android XR. Od razu podkreślę, bo język polski trochę komplikuje tę sprawę, mowa jest tutaj o technologii eXtended Reality, a nie Augmented Reality, ponieważ urządzenie jest w stanie nie tylko nakładać cyfrowe elementy na rzeczywisty obraz, ale też całkowicie od niego odcinać i przenosić użytkownika do świata wirtualnego – zupełnie jak w przypadku gogli Apple Vision Pro, zaprezentowanych w czerwcu 2023 roku.

Do sterowania można używać gestów wykonywanych rękami, ruchów gałek ocznych i komend wypowiadanych głosowo. Producent przekonuje, że jest to rozwiązanie intuicyjne i całkowicie naturalne.

Samsung Galaxy XR (źródło: Samsung)

Pierwsze gogle z systemem Android XR

Nowe urządzenie jest tak naprawdę owocem współpracy trzech firm – to Samsung, odpowiedzialne za oprogramowanie Google oraz dostawca procesora i innych podstawowych komponentów Qualcomm.

Warto na moment zatrzymać się przy firmie Google, ponieważ jej system Android XR stanowi fundament w kontekście doświadczeń użytkownika. Amerykański gigant postarał się o to, by zapewnić dostęp do wszystkich podstawowych aplikacji (takich jak YouTube, Mapy, Chrome czy Zdjęcia, ale też HBO Max czy Adobe).

Dodatkowo w samym sercu umieścił sztuczną inteligencję Gemini (wraz z funkcją Circle to Search). Dzięki temu codzienne korzystanie z gogli ma być intuicyjne i wygodne.

W notce prasowej towarzyszącej tej zapowiedzi możemy znaleźć mnóstwo bełkotu o tym, że Galaxy XR zmieni sposób, w jaki ludzie łączą się ze światem i w jaki na co dzień obcują z technologią. Mowa jest nawet o nowej erze komputerów osobistych. Oczywiście w dużej mierze to tylko marketing, a całość jeszcze przez długi czas pozostanie jedynie ciekawostką.

Niemniej faktem jest też, że rozwiązanie to potrafi zaintrygować. Gogle umożliwiają wszak stworzenie osobistej przestrzeni do pracy lub rozrywki, praktycznie niezależnie od okoliczności i otoczenia.

Samsung chwali się wyświetlaczem i konstrukcją

Tymczasem rzućmy okiem na konstrukcję. Firma Samsung przekonuje, że postarała się o takie materiały i kształty, by możliwe było wygodne korzystanie z urządzenia przez wiele godzin. Galaxy XR osiąga optymalną równowagę pomiędzy lekkością a wytrzymałością – czytamy w zapowiedzi. Waga wynosi konkretnie 545 gramów (między innymi dzięki zewnętrznemu akumulatorowi na kabelku), a producent chwali się też równomiernie rozłożonym naciskiem na czoło i tył głowy.

Samsung Galaxy XR (źródło: Samsung)

Na komfort – ale już nie tyle noszenia, co faktycznego użytkowania – pozytywnie wpłynąć powinien także duży wyświetlacz typu Micro OLED o rozdzielczości 4K. Oferuje odświeżanie z częstotliwością do 90 Hz i zapewnia kąt widzenia do 109 stopni w poziomie i 100 stopni w pionie.

O odpowiednią wydajność dba natomiast procesor Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2 ze specjalnym procesorem odpowiedzialnym za lokalne przetwarzanie sztucznej inteligencji. Współpracuje z nim 16 GB RAM. Na pliki przeznaczono magazyn danych o pojemności 256 GB, a dopełnieniem całości jest akumulator, zapewniający do 2,5 godziny pracy na jednym ładowaniu.

Samsung Galaxy XR (źródło: Google)

Ile kosztują gogle Samsung Galaxy XR? Cena o połowę niższa niż za Apple Vision Pro

Jak na razie gogle trafiły do sprzedaży w Korei Południowej oraz Stanach Zjednoczonych. W USA cena Samsung Galaxy XR wynosi 1799 dolarów (równowartość ~6570 złotych), a dla osób, które wcześniej zarezerwowały swój egzemplarz, jest o 100 dolarów niższa.

To fakt, że cena jest wysoka, ale równocześnie jest zdecydowanie niższa niż w przypadku gogli Apple Vision Pro, które w dniu premiery kosztowały 3499 dolarów (co wówczas przekładało się na ~14600 złotych). Jednak trzeba uczciwie oddać, że propozycja Samsunga jest konstrukcyjnie nieco uboższa, choćby ze względu na brak przedniego ekranu, wyświetlającego oczy użytkownika.

Zestaw sprzedażowy Samsung Galaxy XR (źródło: Samsung)

Poza samymi goglami w sprzedaży pojawiły się również akcesoria. Fizyczne kontrolery zostały wycenione na 249 dolarów (~910 złotych). Dokładnie tyle samo trzeba zapłacić za etui umożliwiające bezpieczne przechowywanie urządzenia.

Te gogle to nie wszystko. Samsung zapowiedział też okulary

Firma Samsung ma ambitne plany, jeśli chodzi o nową erę urządzeń ubieralnych. Poza goglami rzeczywistości rozszerzonej koreański producent zapowiedział też okulary AI, opracowane we współpracy z markami Warby Parker i Gentle Monster. Ot, trudno nie dopatrzeć się w tym próby rywalizacji z grupą Meta i jej inteligentnymi rajbanami.

Póki co nie znamy jednak zbyt wielu szczegółów na ich temat. Okulary Samsunga mają zostać zaprezentowane w pełnej krasie dopiero za kilka miesięcy. Już teraz wiemy natomiast, że połączą w sobie nowoczesne technologie z aktualnie obowiązującymi trendami modowymi.