Masz dość powiadomień z Instagrama? Oto rozwiązanie

Zespół rozwijający Instagrama ogłosił wprowadzenie nowej funkcji, która pozwoli w łatwy sposób uwolnić się od powiadomień z aplikacji. Dzięki temu będziemy mogli odpocząć od serwisu społecznościowego, gdy przykładowo zechcemy skupić się na czymś innym na smartfonie lub po prostu będziemy chcieli odłożyć smartfon na biurko, bez ryzyka bycia rozproszonym.

Instagram z trybem cichym

Oczywiście wiele smartfonów oferuje całkiem rozbudowane ustawienia pozwalające zarządzać powiadomieniami. Dzięki nim możemy łatwo dostosować to, co chcemy widzieć na liście nieodebranych powiadomień z zainstalowanych aplikacji. Nie zawsze jest to jednak wygodne i czasami wymaga poświęcenia trochę czasu, aby przykładowo wyciszyć tę konkretną aplikację w określonych godzinach.

Instagram postanowił więc ułatwić użytkownikom wyciszenie powiadomień z aplikacji. Nowy tryb sprawi, że nie będzie konieczne grzebanie w ustawieniach telefonu – wystarczy, że zostanie on aktywowany z poziomu samej aplikacji.

Jak możemy przeczytać we wpisie na oficjalnym blogu, włączenie trybu cichego sprawi, że nie będziemy otrzymywać żadnych powiadomień oraz zmieniony zostanie status naszego profilu, aby poinformować inne osoby, że prawdopodobnie teraz nie zobaczymy powiadomienia i nie odpiszemy na wiadomość.

Ponadto tryb cichy umożliwia stworzenie harmonogramu, co pozwala na jego automatyczne włączanie w określonych godzinach – przykładowo gdy będziemy w pracy lub w późnych godzinach, gdy już chcemy tylko leżeć przed telewizorem i oglądać serial na Netfliksie.

Instagram zaznacza, że tryb cichy będzie dostępny dla każdego, ale firma zamierza zachęcać do korzystania z niego głównie młodych użytkowników – szczególnie, jeśli późno w nocy spędzają oni sporo czasu w aplikacji.

Trzeba przyznać, że funkcja zapowiada się obiecująco i jak najbardziej powinna okazać się przydatna. Niestety początkowo zostanie wprowadzona w USA, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii. Dopiero później ma trafić do kolejnych krajów.

Większa kontrola nad tym, co widzimy na Instagramie

Instagram, oprócz ogłoszenia trybu cichego, poinformował o nowych sposobach kontroli treści, które widzimy na platformie. Po pierwsze, możemy teraz jednocześnie ukryć wiele treści w karcie Eksploruj, które nas nie interesują.

Dodatkowo, jeśli zaznaczymy, że nie chcemy widzieć konkretnego postu w sekcji Eksploruj, to serwis będzie dążyć do tego, aby nie pokazywać treści podobnego rodzaju w innych miejscach – m.in. Rolkach czy wbudowanej wyszukiwarce.

Po drugie, funkcja pozwalająca ukrywać komentarze i wiadomości na czacie zawierające określone słowa, została rozszerzona. Teraz obejmuje ona również polecane posty. Wystarczy, że dodamy słowo lub listę słów, emotikon lub hashtagów, których chcemy unikać, a serwis będzie dążył do tego, aby nie polecać już treści zawierających te elementy.

Narzędzia przydatne dla rodziców

Instagram przy okazji przypomniał, że niedawno wprowadził możliwość przeglądania przez rodziców ustawień ich nastolatków, w tym ustawień prywatności i konta. Jeśli nastolatek zaktualizuje konkretną opcję, rodzic otrzyma odpowiednie powiadomienie, aby przykładowo mógł porozmawiać z nastolatkiem o zmianie. Ponadto rodzice mogą teraz przeglądać konta, które ich nastolatki zablokowały.

Przypominamy, że Instagram w przyszłym miesiącu rozpocznie wdrażanie zmian w interfejsie – naprawiony zostanie ekran główny, a dodatkowo zniknie znienawidzona ikona.