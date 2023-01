Składany, rozsuwany – jaki chcesz. Tecno ma pomysł na smartfon i tablet w jednym

Na chwilę obecną, składane smartfony stanowią wciąż niewielki promil sprzedawanych na świecie urządzeń mobilnych. To zapewne nie zmieni się jeszcze przez całe lata, choć poszczególni producenci elektroniki wręcz uwielbiają pokazywać światu swoje szalone pomysły. Zupełnie jak Tecno.

Tecno jest znane z dziwnych pomysłów

Jeśli nie kojarzymy firmy Tecno, to w skrócie można powiedzieć, że ten chiński producent elektroniki wsławił się w ostatnich latach dwoma rzeczami: aferą z instalowaniem oprogramowania szpiegowskiego na swoich telefonach oraz niecodziennymi projektami urządzeń.

Pierwszą kwestię może będzie okazja roztrząsnąć przy innej okazji. O drugiej wspomnieć warto w kontekście najnowszego konceptu smartfona Tecno – a to z uwagi na fakt, że producent ten regularnie wydaje intrygujące projekty smartfonów. Na przykład Camon 19 Pro Mondrian Edition wygląda, jakby składało go z klocków dziecko. Z kolei Phantom X2 jest podręcznikowym przykładem smartfonowej brzydoty.

Jedno jest pewne: firma nie obawia się odważnych projektów, niezależnie od tego, jak nietypowe czy wręcz multiplopodobne by były. Na tle dwóch powyższych nowy koncept wydaje się być nawet dość zachowawczy.

Phantom Vision V – się składa i się rozwija

Na krótkim wideo Tecno postanowiło zaprezentować prototyp urządzenia, które jest zarówno smartfonem, jak i tabletem.

Normalnie wygląda jak składany sprzęt pokroju Galaxy Z Fold 4. Na pleckach rozmieszczono obiektywy trzech aparatów, a także umiejscowiono niewielki ekran pomocniczy do wyświetlania podstawowych informacji.

Tecno Phantom Vision V (fot. GSMarena)

Po rozłożeniu ekranu mamy do czynienia z czymś, co przypomina wyświetlacz Xiaomi Mix Fold 2 albo vivo X Fold+. Rzecz ma jednak jeszcze jednego asa w rękawie.

Phantom Vision V może dodatkowo się rozsunąć, aż do postaci urządzenia z ekranem 10,1 cala. To przekątna zarezerwowana typowo dla tabletów. Jak precyzuje opis tego sprzętu, wyświetlacz ma składać się z 11 funkcjonalnych warstw, co ma zapewniać o jego trwałości. Dodatkowo obudowa ma być wykonana z tytanu klasy lotniczej.

9.1 Ocena

Tecno nie ujawniło w materiale, czy w ogóle przymierza się do wyprodukowania choć limitowanej liczby zaprezentowanego urządzenia. Jak na razie, należy wrzucić je do symbolicznego pudełka z wielkimi pomysłami firm, które mogą nigdy nie wdrożyć ich w życie.