Na Instagramie też możesz wygenerować podsumowanie roku 2022

Instagram, idąc w ślad za innymi kluczowymi serwisami, proponuje swoim użytkownikom wygenerowanie podsumowania roku 2022. Pozostawia przy tym spore pole do popisu.

Recap Reel 2022 w Instagramie

Zwykle jest tak, że serwisy proponujące podsumowania roku po prostu prezentują to, jak korzystaliśmy z poszczególnych aplikacji w ciągu ostatnich miesięcy. Nie mamy bezpośredniego wpływu na formę takiego zestawienia. Tak było na przykład z tegorocznym Spotify Wrapped czy garstką faktów o najchętniej odpalanych przez nas grach za pomocą konta PlayStation.

Instagram poszedł w nieco innym kierunku. Pozostawił szablon Rolki z narracją audio wykonawstwa Bad Bunny i muzyką DJ Khaleeda, i powiedział niejako: „róbcie z tym, co chcecie”.

Można więc utworzyć własne, unikatowe podsumowanie roku – nie z sugerowanymi przez aplikację zdjęciami i filmami, ale dowolną zawartością z galerii na naszym smartfonie. To warte podkreślenia: nie chodzi tylko o ponowną publikację wrzuconych już przez nas zdjęć i filmów. Możemy wybrać rzeczy, którymi dotąd nie dzieliliśmy się na platfomie i zaskoczyć naszych obserwujących czymś kompletnie świeżym.

Jak zrobić podsumowanie roku?

Jeśli regularnie zaglądamy do aplikacji Instagrama, to możliwe, że już natknęliśmy się na zachętę do podzielenia się z innymi Rolką z własnym podsumowaniem. Jeśli apka jeszcze nie „wyrzuciła” nam takiej propozycji, warto zajrzeć do sekcji tworzenia Rolek, gdzie szablon Recap Reel 2022 powinien być dostępny jako pierwszy z brzegu.

Ciekawe, czy jeszcze jakieś firmy zdecydują się na publikację podobnych zestawień. Mamy już przecież dane z Google, YouTube’a czy Reddita. Spodziewałbym się podobnego ruchu na przykład po Xboxie czy Steamie – chętnie sprawdziłbym, ile czasu poświęciłem w tym roku na szwendanie się po wirtualnych światach.