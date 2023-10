Paczkomaty InPostu pojawią się w znanej sieci sklepów

Jeśli chodzi o automaty paczkowe, to InPost jest zdecydowanym liderem w naszym kraju. Paczkomaty nie tylko na stałe wpisały się w krajobraz polskich miast i wsi. Nie dziwi już również widok takiej maszyny wewnątrz sklepu. Teraz automaty pojawią się w kolejnej, znanej sieci sklepów w Polsce.

To nie będzie Paczkomat jak ten z Żabki

InPost, chcąc rozwijać swoją sieć automatów paczkowych, nieustannie eksperymentuje z umieszczeniem ich w lokalizacjach, które mogą okazać się wygodne dla potencjalnych klientów. Z pewnością część z Was spotkała się z Paczkomatami w sieci sklepów Żabka. Urządzenia były tam stawiane w ramach pilotażowego programu, który jednak nie przebiegł zgodnie z oczekiwaniami – nie trwał nawet roku i już w październiku 2022 roku automaty zniknęły ze sklepów.

Firma Rafała Brzoski nie zrezygnowała jednak całkowicie z pomysłu instalowania Paczkomatów typu InDoor. W kwietniu 2023 roku takie urządzenia zaczęły pojawiać się w sieci sklepów Pepco, ale nie była to szumnie ogłaszana współpraca, jak ta w przypadku Żabki. W czerwcu InPost poinformował natomiast oficjalnie, że ma już ponad 100 Paczkomatów Pro w sieci sklepów monopolowych Duży Ben, należącej do grupy Eurocash. Wówczas firma zdradziła, że do końca 2023 roku podobne automaty staną w każdym sklepie należącym do tej sieci.

Teraz automaty paczkowe InPostu zaczynają pojawiać się wewnątrz sklepów francuskiej sieci Auchan. W super- i hipermarketach nie staną jednak znane z wyżej wymienionych lokalizacji Paczkomaty typu InDoor. Z informacji przekazanych przez portal Wiadomości Handlowe wynika, że będą to pełnowymiarowe urządzenia, jakie znamy z ich ourdoorowej wersji.

fot. Tabletowo

InPost rozszerza współpracę z Auchan

Żadna z firm nie zdradziła niestety, w ilu marketach znajdą się automaty paczkowe. Warto jednak podkreślić, że decyzja o ich postawieniu nie jest początkiem współpracy InPostu z francuską siecią, lecz jej kontynuacją. Już w 2019 roku informowaliśmy Was na łamach Tabletowo, że Paczkomaty będą stawiane na zewnątrz sklepów Auchan.

Hanna Bernatowicz, dyrektorka komunikacji Auchan Polska, w odpowiedzi na pytania portalu Wiadomości Handlowe powiedziała jedynie, że są to „kolejne udogodnienia w oferowanym przez Auchan zestawie usług”. Dodała także, że „InPost jest zainteresowany najmem powierzchni nie tylko na zewnątrz obiektów, pojawiły się kolejne paczkomaty również wewnątrz naszych budynków, czasami bezpośrednio przy linii kas Auchan”.

Warto dodać, że Paczkomaty mają pojawić się nie tylko w sieci sklepów Auchan, ale również w obiektach zarządzanych przez Ceetrus, czyli powiązaną z Auchan firmę zajmującą się budową i zarządzaniem centrami handlowymi. Firma ma w tym momencie 21 takich obiektów, jednak nie wiadomo, w ilu z nich staną maszyny InPostu.